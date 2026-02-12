Thời tiết đêm Giao thừa và mùng 1 Tết: Miền Bắc mưa nhỏ, miền Nam ngày nắng

(VTC News) -

Dự báo thời tiết mới nhất đêm Giao thừa và mùng 1 Tết

Theo dự báo, từ nay đến 29 Tết Nguyên đán, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ là nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Đêm Giao thừa và sáng mùng 1 Tết, khu vực này nhiều khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ. Hình thái thời tiết này xu hướng lặp lại trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết.

Mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm.

Đêm giao thừa chào năm mới Bính Ngọ, miền Bắc khả năng có mưa, miền Nam phổ biến ít mưa. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa nhỏ vài nơi trong thời kỳ từ nay đến 16/2 (25 đến 29 Tết), sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Đêm Giao thừa đến mùng 4 Tết, khu vực này có mưa và mưa nhỏ rải rác, tập trung chủ yếu vào buổi đêm. Trời rét về đêm và sáng trời rét. Mùng 5 và mùng 6 Tết, khu vực này khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Ngoài ra, từ nay đến Giao thừa, thời tiết các tỉnh, thành từ Thanh Hóa tới TP Huế phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

"Từ mùng 1 đến mùng 3, các địa phương này có mưa, mưa rào. Sang mùng 4 và mùng 5 Tết, mưa tạm giảm trên dải đất này", cơ quan khí tượng nhận định.

Từ nay đến mùng 6 Tết, Đà Nẵng tới Lâm Đồng phổ biến ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi. Trong đó, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong các ngày từ 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết); ngày 22/2 (mùng 6 Tết) có thể có mưa.

Từ nay đến những ngày Tết Nguyên đán, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, không có nắng nóng. Trong đó, ngày 27 và 28 Tết, Nam Bộ có thể có mưa trái mùa cục bộ.

Dự báo thời tiết cả nước 1 tháng tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 10/3, không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn xảy ra hiện tượng rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Nắng nóng cục bộ khả năng xảy ra tại miền Đông Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó, Bắc Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại phía Đông Bắc Bộ trong thời kỳ dự báo ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Cũng trong khoảng thời gian này, các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xuất hiện cục bộ.

Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó Nam Bộ khả năng cao hơn 5-20mm.

Cũng trong thời gian 1 tháng này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.