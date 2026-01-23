Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng sớm nay 9 tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10°C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh đã bao trùm Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rải rác, nhiệt độ giảm 2-5°C. Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, trong đó, Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Sáng sớm nay 23/1, có 14 trạm quan trắc thuộc 9 tỉnh ở miền Bắc nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10°C, trong đó, thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khi nhiệt độ lúc 6h quan trắc được 1°C, trời rét cắt da cắt thịt.

Nhiệt độ thực đo lúc 6h ngày 23/1. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, lúc 6h, tại Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Tuyên Quang), nhiệt độ giảm xuống còn 4°C; Tam Đảo (Phú Thọ) 5°C; Mộc Châu (Sơn La), Trùng Khánh (Cao Bằng) 6°C; Lạng Sơn 7°C; Sơn La, Cao Bằng, Sơn Động (Bắc Ninh) 8°C; Bắc Giang (Bắc Ninh), Thái Bình (Hưng Yên), Nam Định (Ninh Bình), Cúc Phương (Ninh Bình) 9°C.

Tại trạm Hà Đông (Hà Nội) cũng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất lúc 6h là 10,3°C, giảm nhẹ so với mức 10,8°C đo được cùng thời điểm trong ngày 22/1.

Tại Bắc Trung Bộ, hai trạm Sầm Sơn, Thanh Hoá, nhiệt độ thực đo lúc 6h cùng ở mức 11,2°C; Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh lần lượt là 13,4°C và 14,3°C.

Sáng 23/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay duy trì trạng thái rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ rét hại, Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Ngày 24/1, mặc dù nhiệt độ tăng nhẹ, kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng nhưng Bắc Bộ duy trì tình trạng rét đậm. Nghệ An đến TP Huế trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13°C, trong đó, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Nghệ An đến TP Huế dao động 13-16°C.

Hà Nội hôm nay tiếp tục rét đậm, rét hại, ngày 24/1 còn rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này dao động 11-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 23/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Trời rét đậm, rét hại nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Băng giá và mưa tuyết xuất hiện làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm.

Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.