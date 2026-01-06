Dự báo thời tiết ngày 6/1: Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi dưới 7°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/1/2026

Ngày 6/1, không khí lạnh tăng cường bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, các khu vực này xuất hiện mưa vài nơi. Bắc Bộ chìm trong rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 5 và ngày 6/1 ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 9-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Dự báo thời tiết ngày 6/1, miền Bắc chìm trong giá rét. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Trời rét đậm, rét hại khả năng ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng. Hình thái thời tiết này kèm thêm băng giá và sương muối sẽ làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Tác động của không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh, phía Bắc các địa phương này trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, mưa dồn về đêm, ban ngày nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C. Nhiệt độ cao nhất 14-16°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 14-17°C, có nơi trên 18°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 9-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C, phía Nam 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20°C, phía Nam 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C, phía Nam có 25-28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.