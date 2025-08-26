Tin Chủ tịch phường ở Huế bị bắt, thu giữ nhiều sổ đỏ và vàng là tin giả

(VTC News) -

Văn phòng UBND TP Huế khẳng định, không có chuyện lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung (chủ tịch 1 phường ở TP Huế) thu giữ nhiều giấy tờ giả mạo, tiền vàng, sổ đỏ và phát hiện 10 két sắt dưới tầng hầm như một kênh Tiktok chia sẻ. Đồng thời đề nghị Công an TP Huế vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi đăng tin sai sự thật nêu trên.

Trước đó, trên kênh Tiktok có tên "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải nội dung: "Chiều hôm nay 28/8 cơ quan pháp luật và Bộ Công an tiến hành lệnh bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Văn Trung - 1 chủ tịch phường trực thuộc TP Huế về hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và nhận hối lộ.

Thông tin bắt chủ tịch một phường trực thuộc TP Huế thu giữ nhiều tiền vàng, sổ đỏ mà kênh Tiktok "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải là sai sự thật. (Ảnh chụp màn hình)

Khám xét nơi làm việc, Công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, tạo dựng nhiều hồ sơ khống. Tiến hành khám xét nhà riêng cơ quan Công an phát hiện thu giữ 85 tỷ tiền mặt cất trong 10 két sắt cất giấu dưới tầng hầm nhà riêng, 95 cây vàng và 52 quyển sổ đỏ đều được đứng tên những người thân trong gia đình! Quá khủng khiếp, tiền và vàng, sổ đỏ ở đâu mà nhiều quá vậy!.."

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng khẳng định nội dung mà kênh Tiktok "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" đăng tải là sai sự thật. Nội dung này có 2.425 lượt thích, 278 lượt bình luận - gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ và TP Huế.

Qua kiểm tra ban đầu cơ quan chức năng TP Huế phát hiện, kênh Tiktok "PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG" sử dụng ký hiệu tích xanh bằng ký tự để tạo hiệu ứng là kênh được chứng nhận từ mạng xã hội Tiktok (Chứng nhận của Tiktok là dấu v xanh da trời). Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ đây là kênh mạo danh, thiếu kiểm chứng.

Lịch sử của kênh không có số điện thoại, địa chỉ liên lạc. Các nội dung được đăng tải trong kênh đều có cùng motip là sử dụng các hình ảnh, clip từ các cơ quan hành pháp nhà nước để lồng ghép nội dung bắt giữ lãnh đạo địa phương cán bộ địa phương... vì gây hậu quả nghiêm trọng, tham nhũng...