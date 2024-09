Tin bão số 4 mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày ở Hà Nội, các tỉnh Trung Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin bão số 4 ngày 19/9, tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết 10 ngày cho Hà Nội, các tỉnh Trung Bộ cũng như cả nước.

Sáng 19/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, từ hôm nay nhiều tỉnh khu vực Trung Bộ mưa to đến rất to.

Tin bão số 4 mới nhất 19/9, tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết 10 ngày Hà Nội, các tỉnh Trung Bộ

Tin bão số 4 mới nhất 19/9

Sáng sớm 19/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 8h, vị trí tâm bão khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 108.5 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 158km về phía Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 150km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 giờ tới):

Tin mưa lớn nhiều nơi từ 19/9

Trong đêm qua và sáng sớm nay (19/9), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/9 đến 3h ngày 19/9 có nơi trên 100mm như: A Lưới (Thừa Thiên Huế) 142.6mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 112.4mm, Thanh Mai (Nghệ An) 127.2mm...

Dự báo, từ sáng sớm 19/9 đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Từ sáng sớm 9/9 đến đêm 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày và đêm 19/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Dự báo chi tiết:

Ngoài ra, ngày và đêm 19/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 20/9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội và một số tỉnh, thành phố Trung Bộ

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 19/9 đến ngày 27/9

Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác; từ ngày 23/9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng, từ khoảng ngày 20-22/9, khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ đêm 19-21/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 22/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến khoảng ngày 19/9; sau có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

>>> Dự báo thời tiết ngày 19/9 cho cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới và một số tỉnh, thành phố

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Thời tiết Thanh Hóa 10 ngày tới.

Thời tiết Nghệ An 10 ngày tới.

Thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới.

Thời tiết Quảng Bình 10 ngày tới.

Thời tiết Quảng Trị 10 ngày tới.

Thời tiết Thừa Thiên Huế 10 ngày tới.

Thời tiết Quảng Nam 10 ngày tới.

Thời tiết Quảng Ngãi 10 ngày tới.

Thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới.

Thời tiết Bình Định 10 ngày tới.