Đợt mưa trắng trời ở miền Trung khi nào giảm?

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4. Lúc 6h ngày 19/9, bão số 4 cách Đà Nẵng khoảng 173km về phía Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Trung trong ngày 19/9 đến đêm 20/9, có nơi trên 500mm.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, dù là áp thấp nhiệt đới hay bão cấp 8, cơ quan khí tượng cũng khuyến nghị người dân không chủ quan, không nghĩ rằng đó là gió yếu. Đặc biệt hoàn lưu của cơn áp thấp nhiệt đới/bão này bao gồm một khu rất rộng, không chỉ trong khu vực đang chịu tác động trực tiếp là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mà còn mở rộng ra các khu vực khác ở nam đồng bằng, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Miền Trung đang hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm. (Ảnh: Thanh Ba)

"Do kết hợp, tác động của hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh cũng như đang nằm trong hệ thống dải hội tụ nhiệt đới, trong thời tiết xấu này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào hiện tượng mưa dông, lốc, gió xoáy kèm gió giật mạnh.

Chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần là gió giật trong dông, lốc thì tốc độ còn nguy hiểm, thậm chí mạnh hơn mức cơn bão mạnh, điều này rất nguy hiểm đối với các hoạt động ven biển cũng như ven bờ, đặc biệt các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản.

Mọi người tuyệt đối không nghĩ rằng đây chỉ là áp thấp nhiệt đới hay cơn bão cấp 8 mà xem thường tác động của gió", ông Khiêm chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo về đợt mưa lớn diện rộng. Theo ông Khiêm, mưa đã bắt đầu từ đêm qua đến nay và có thể kéo dài trong những ngày tới.

Lượng mưa cơ quan khí tượng nhận định từ nay đến 2 ngày tới ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ là 100-300mm, một số nơi khả năng trên 500mm.

Trong ngày và đêm nay khi bão số 4 tiếp cận bờ và tác động trực tiếp, các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình - Quảng Trị có thể xuất hiện mưa với cường suất lớn, lượng mưa trên 100mm trong 3-6 giờ.

Mưa không chỉ ở Bắc và Trung Trung Bộ, vùng mưa có thể xuất hiện ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ cũng như phía nam đồng bằng, Thanh Hoá.

Mưa ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Kon Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng có thể gây sạt lở đất. Mưa ở Nam Bộ nếu cường suất lớn nguy cơ xảy ra ngập úng đô thị.

"Như chúng tôi cảnh báo, đợt mưa này có lượng mưa rất lớn lên đến vài trăm mm, tất cả các khu vực vùng núi phía Tây, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới.

Đối với 8 tỉnh ở Bắc và Trung Trung Bộ, chúng tôi cũng cảnh báo có tới 80 xã với hơn 200 điểm nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm qua và hôm nay", ông Khiêm nói.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới:

Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/Thị xã Hoà Bình Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy Thanh Hoá Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Như Thanh, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân Nghệ An Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương Hà Tĩnh Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân, TX.Hồng Lĩnh, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa Quảng Trị Cam Lộ, Đa Krông, Hướng Hóa, Triệu Phong Thừa Thiên Huế A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TP Huế, Hương Thủy, Hương Trà Đà Nẵng Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước Quảng Ngãi Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ Kon Tum Đắk Glei, Kon Plông, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông

Dự báo chi tiết về diễn biến mưa trong 24-48 giờ tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ sáng sớm 19/9 đến đêm 20/9, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa to đến rất to và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 19/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Từ đêm 20/9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.