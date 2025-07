Tin bão số 4 Cỏ May mới nhất: Giật cấp 12, hướng di chuyển liên tục thay đổi

(VTC News) -

Tin bão số 4 Cỏ May

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 Cỏ May trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 12 giờ tới, bão số 4 Cỏ May trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão số 4 Cỏ May. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 16h ngày 25/7, bão trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 4h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25-30 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 4 Cỏ May, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Điểm tin thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 24/7, ngày 25/7/2025

Hôm nay 24/7, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 50mm như: trạm Hải Triều (Hưng Yên) 137,8mm; trạm Hòa Mạc (Ninh Bình) 80,6mm; trạm Phú Xuyên (TP Hà Nội) 75,8mm; trạm Thanh Thủy (Phú Thọ) 55,4mm; trạm Lòng Dinh (Quảng Ninh) 55,4mm…

Từ chiều tối 24/7 đến đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm. Trong đó các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên.

Tỉnh Xã Sơn La Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Kim Bon, Mường Bang, Mường Cơi, Mường Giôn, Mường La, Nậm Lầu, Ngọc Chiến, Phiêng Cằm, Phù Yên, Suối Tọ, Tà Hộc, Tà Xùa, Thuận Châu, Tường Hạ, Xím Vàng Phú Thọ Đạo Trù, Hạ Hòa, Hiền Lương, Sơn Lương, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thượng Long, Tiên Lương, Văn Lang, Vĩnh Chân, Xuân Viên Lào Cai Quy Mông; Bảo Hà, Chế Tạo, Hạnh Phúc, Mậu A, phường Nam Cường, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Xuân Quang Thái Nguyên Bình Thành, Bình Yên, Dân Tiến, Đức Lương, La Bằng, Lam Vỹ, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Tân Thành, Thanh Thịnh, Trại Cau, Trung Hội, Võ Nhai

Ngoài ra chiều tối và đêm 24/7, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 24/7, ngày 25/7/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong đó các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam (Hà Tĩnh đến Huế) chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, miền Đông chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.