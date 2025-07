Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng sau chuỗi ngày mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Đêm qua, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 23/7 đến 3h ngày 24/7 có nơi trên 60mm như: trạm Kiên Thành (Lào Cai) 140,6mm; trạm Quang Húc (Phú Thọ) 128,8mm; trạm Song Khủa (Sơn La) 81,4mm; trạm Đập, Thủy điện Ia Grai 2 (Gia Lai) 69,2mm; trạm Quảng Thành (Lâm Đồng) 65,8mm…

Từ hôm nay 24/7 đến đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Xã miền núi ở Nghệ An tan hoang do lũ.

Ngoài ra, chiều và đêm 24/7, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng giảm dần nhưng vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng 27/7, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Từ khoảng 28/7, Thanh Hoá đến Huế khả năng có nắng nóng diện rộng.

Từ đêm 25/7 đến ngày 1/8, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ khoảng 28/7 có thể nắng nóng diện rộng.

Trong 10 ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4 Comay (Cỏ May)

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 24/7, vị trí tâm bão số 4 Cỏ May trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 16h cùng ngày, bão số 4 trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông và mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Bão đổi hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 4 Cỏ May. (Nguồn: NCHMF)

Đến 4h ngày 25/7, bão trên đất liền phía Bắc của bán đảo Luzon (Philippines), cường độ xu hướng giảm dần, mạnh cấp 8, giật cấp 10, tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h.

Khoảng 4h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 25-30km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 4 Cỏ May, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.