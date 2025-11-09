Cây đổ la liệt, đè bẹp xe máy ở TP.HCM sau cơn mưa dông lớn

Tối 9/11, lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp các xã, phường hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Xe máy bị cây xanh ngã đổ, đè bẹp.
Cơn mưa lớn kèm dông lốc kéo dài từ chiều muộn đến tối gây thiệt hại về tài sản của người dân. Gió lớn thổi bay nhiều bảng hiệu quảng cáo, mái tôn của cơ sở kinh doanh và nhà dân.
Mưa trên diện rộng, trong đó khu vực phía Bắc TP.HCM xuất hiện mưa và gió giật mạnh. Khu vực xã Phú Giáo nhiều cây cổ thủ bên đường ngã đổ, nằm chắn giữa đường. Một chiếc xe máy bị cây ngã, đè bẹp, may mắn không ai bị thương.
Tại khu vực xã Phú Giáo, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố do thiên tai.
Đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thu dọn cây xanh ngã đổ, điều tiết giao thông, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân.
