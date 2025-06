Tin bão số 1 Wutip mới nhất: Sắp đạt cực đại, miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin bão mới nhất, cơn bão số 1 năm 2025 (tên quốc tế là Wutip).

Theo cơ quan khí tượng, trong đêm qua, bão số 1 có lúc di chuyển xuống phía Nam và lệch về phía Tây, nhưng vẫn nằm trong vùng dự báo có thể ảnh hưởng (vùng màu xanh lá cây trên bản đồ). Đến rạng sáng 12/6, bão đã quay trở lại quỹ đạo chủ yếu theo hướng Bắc, đi xa dần huyện đảo Hoàng Sa và hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Lúc 10h ngày 12/6, bão số 1 Wutip trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 1 Wutip và khu vực ảnh hưởng. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, đây cũng là cấp mạnh nhất của bão số 1.

Khoảng 10h ngày 14/6, bão số 1 trên khu vực Lôi Châu (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, sau đó Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 10h ngày 15/6, bão Wutip trên đất liền phía Nam Trung Quốc, tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 1 Wutip 2025, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các địa phương từ Hải Phòng tới Nghệ An khả năng xuất hiện mực nước biển cao bất thường (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng tại một số vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng gian từ 17-19h ngày 12 và 13/6.

Hoàn lưu bão số 1 cũng khiến miền Trung và Tây Nguyên mưa trắng trời, ngập lụt tứ bề, có nơi bị cô lập khiến đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Lượng mưa từ 19h ngày 11/6 đến 8h ngày 12/6 có nơi trên 300mm như: Bạch Mã (Huế) 551mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 407,2mm; Đại Hiệp (Quảng Nam) 343,8mm…

Hôm nay và ngày mai, Trung Trung Bộ tiếp tục hứng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm 12/6, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Tây Nguyên và Bình Định mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 30- 80mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 200mm chỉ trong 6 giờ.

Từ đêm 13/6, mưa lớn ở các khu vực trên giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ hôm nay đến ngày 14/6, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 1 (BĐ1) và trên BĐ1. Trong đó, sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.