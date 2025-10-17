Tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 17/10, lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm thấy thi thể bà P.T.N.N – người rơi xuống thác Voi mất tích ngày 14/10 khi đến nơi này chơi.

Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, thi thể bà N. được tìm thấy vào lúc 13h20 ngày 17/10 tại suối Gia Lâm, cuối nguồn thác Voi, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 6 km.

Lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Nam Ban Lâm Hà, và các lực lượng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên khỏi suối.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân; đồng thời, hoàn tất hồ sơ bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin ngày 14/10, một người phụ nữ đến quán cà phê gần thác Voi để sử dụng dịch vụ sau đó mọi người không thấy người này đâu nên trích xuất camera an ninh của quán.

Sau khi trích xuất camera, mọi người phát hiện người phụ nữ rơi xuống thác Voi và bị nước cuốn trôi mất tích. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị, phương tiện phối hợp với các lực lượng xã Nam Ban Lâm Hà nhanh chóng có mặt triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.N.N. (SN 1985, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng).