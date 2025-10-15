Người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng mất tích

(VTC News) -

Thác Voi - nơi chị N. rơi xuống và mất tích. (Ảnh: An Sinh)

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nam Ban Lâm Hà tìm kiếm người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở địa phương.

Nạn nhân là chị P.T.N.N. (SN 1985, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, sáng 14/10, chị N. đến quán cà phê cạnh thác Voi để sử dụng dịch vụ, nhưng sau đó mọi người không còn nhìn thấy chị.

Khi trích xuất camera an ninh, nhân viên quán phát hiện chị N. di chuyển ra khu vực thác rồi rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban và Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng tìm kiếm.

Đến 17h ngày 15/10, công tác tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Theo cơ quan chức năng, nước tại thác Voi đang chảy xiết và lưu lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.