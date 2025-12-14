Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 6 qua Phú Thọ

(VTC News) -

Tối 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 6.

Nạn nhân là anh Phạm Đức Th. (SN 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, Hà Nội), được tìm thấy lúc 17h cùng ngày.

Hồi 15h04, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu, gây thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể người gặp nạn

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gồm 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện hiện trường bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, gây chia cắt mặt đường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Nhận định ban đầu, vụ sạt lở khiến 3 người tử vong, thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn nhằm sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện đi qua khu vực xảy ra sự cố.