Tìm thấy một thi thể trong nhà xưởng bị cháy ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP.HCM - Bình Dương cũ). Thông tin ban đầu tư cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 2 người bị bỏng, 1 nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ cháy.

Theo báo cáo ban đầu, nhà xưởng bị cháy thuộc hộ kinh doanh Tân Hằng Hưng. Nhà xưởng hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại; có kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch.

Nhận tin báo cháy vào khoảng 10h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, khu vực 32, khu vực 33 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lập tức tới hiện trường.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn nằm ngay khu vực có nhiều công ty, trường học và dân cư. Sự việc khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Khoảng 12h, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Thông tin ban đầu, có 3 người bị mắc kẹt khi đám cháy bùng phát. Hai người sau đó kịp thoát thân, bị bỏng. Nạn nhân còn lại không qua khỏi.