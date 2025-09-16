Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy 4 người chết tại Hà Nội

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện về vụ cháy làm chết 4 người trong một gia đình ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy.

UBND TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Cũng theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, UBND TP Hà Nội cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội, hồi 4h40 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m², có lối thoát nạn khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.