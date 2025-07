Tìm thấy 2 thiếu nữ mất tích khi ra Hà Nội xin việc làm

(VTC News) -

Ngày 7/7, lãnh đạo UBND xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày mất tích, 2 chị em gái Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Thị Ng. (SN 2011, trú xã Xuân Lâm) đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng an toàn, sức khỏe bình thường.

Được biết, tối 6/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy vết tìm được cháu Nguyễn Thị H. và Nguyễn Thị Ng. đang ở tỉnh Thái Bình (cũ) (nay là tỉnh Hưng Yên). Thời điểm tìm thấy, 2 cháu vẫn an toàn, sức khỏe bình thường.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục để người thân đón 2 cháu về Hà Nội. Dự kiến trong hôm nay, cháu Nguyễn Thị H. và Nguyễn Thị Ng. sẽ về đến nhà tại xã Xuân Lâm (Nghệ An).

Trước đó, tối 3/7, sau khi xem thông tin trên mạng xã hội biết có quán ăn tuyển nhân viên làm thêm dịp hè nên hai chị em Nguyễn Thị H. (SN 2009) và Nguyễn Thị Ng. (SN 2011, trú xã Xuân Lâm) bắt xe khách đi Hà Nội để kiếm việc làm. Sau khi đến Hà Nội, cả 2 cháu mất liên lạc với gia đình.

Người thân sợ 2 cháu bị kẻ xấu lừa đưa đi nước ngoài nên đã trình báo Công an và đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau đó lực lượng Công an Nghệ An, Công an Hà Nội đã vào cuộc tìm kiếm.