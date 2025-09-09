Tìm kiếm học bổng du học qua sự kiện giáo dục lớn nhất của Chính phủ New Zealand

(VTC News) -

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức Ngày hội giáo dục New Zealand 2025, chào đón phụ huynh và người học Việt Nam đến khám phá xứ sở Kiwi qua lăng kính giáo dục, văn hóa và trải nghiệm thực tế. Chương trình sẽ diễn ra trong hai ngày 11/10 tại TP.HCM và 12/10 tại Hà Nội.

Là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm của chính phủ New Zealand, ngày hội quy tụ gần 50 cơ sở giáo dục hàng đầu từ New Zealand, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin du học New Zealand tăng cao trong thời gian qua.

Khách tham dự sự kiện sẽ được tiếp cận thông tin chính thống, toàn diện và cập nhật nhất về du học New Zealand, cũng như trải nghiệm các hoạt động được thiết kế đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhằm mang đến cho phụ huynh và học sinh sinh viên Việt Nam một góc nhìn gần gũi và sống động về đời sống học đường ở New Zealand, lần đầu tiên 30 trường New Zealand từ bậc tiểu học đến đại học sẽ cùng góp mặt trong màn trình diễn đồng phục đặc sắc do chính các học sinh thể hiện.

Khách tham dự Ngày hội Giáo dục sẽ có cơ hội trò chuyện 1:1 với các cựu sinh viên về trải nghiệm thực tế tại New Zealand.

Bên cạnh đó, người tham dự cũng có thể kết nối trực tiếp với cộng đồng du học New Zealand để có cái nhìn toàn diện về nền giáo dục của xứ sở Kiwi: từ đại diện chính phủ phụ trách thị thực du học và học bổng, các thầy cô phụ trách tuyển sinh của các trường New Zealand, đến các cựu du học sinh thành công, và phụ huynh có con du học tại New Zealand…

Người học sẽ được tư vấn 1:1 về ngành học, các lộ trình học đa dạng tùy theo định hướng của từng cá nhân, đồng thời trao đổi trực tiếp với những người đã từng trải về kinh nghiệm thực tế khi học tập, ứng tuyển học bổng, phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống tại New Zealand.

Sự kiện cũng là dịp để người học “mở khóa” các học bổng của New Zealand ở tất cả các cấp học. Bên cạnh học bổng chính phủ New Zealand dành cho bậc trung học, đại học, và học bổng toàn phần sau đại học, các trường New Zealand đang dành số lượng học bổng lớn cho học sinh sinh viên Việt Nam, trong số này, có những học bổng chỉ dành riêng cho người học ứng tuyển trực tiếp tại sự kiện.

Bà Caroline Beresford, đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ, ngày hội giáo dục New Zealand là minh chứng cho cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận thông tin chính thống, khám phá cơ hội học tập đa dạng tại New Zealand và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp.