Vinh danh 20 học sinh Việt Nam xuất sắc nhận học bổng Chính phủ New Zealand

(VTC News) -

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) vừa tổ chức lễ vinh danh và trao chứng nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) 2025 cho học sinh Việt Nam xuất sắc.

Sự kiện không chỉ là cột mốc ghi nhận thành tích vượt trội của các em, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập và phát triển tại một trong những nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.

Tại buổi lễ, các học sinh cùng gia đình cũng được cung cấp thông tin quan trọng về cuộc sống và học tập tại New Zealand, đồng thời giao lưu với các cựu học sinh và phụ huynh NZSS từ những năm trước, giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường du học sắp tới. Các học sinh sẽ bắt đầu hành trình học tập tại các trường trung học New Zealand vào tháng 7/2025 hoặc tháng 1/2026.

Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức lễ vinh danh và trao chứng nhận Học bổng Chính phủ New Zealand cho 20 học sinh Việt Nam xuất sắc.

Không tính giai đoạn gián đoạn do dịch COVID-19, NZSS đã trao hơn 70 suất học bổng, mở ra cơ hội học tập và phát triển toàn diện tại New Zealand cho những học sinh tài năng trên khắp Việt Nam.

Theo ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand, New Zealand luôn được xếp hạng là một trong những quốc gia hòa bình nhất thế giới.

"Chúng tôi tự hào khi chứng kiến nhiều cựu học sinh NZSS đã đạt được thành công và mang lại những đóng góp đầy ý nghĩa cho nền kinh tế lẫn cộng đồng. Những thành tựu này phản ánh cả tài năng của các em và cơ hội mà chương trình học bổng NZSS mang lại.

Chúng tôi tin rằng những bạn trẻ nhận học bổng hôm nay cũng sẽ tiếp bước họ. Đây không chỉ bắt đầu cho hành trình đến vùng đất mới của các em mà còn là khởi đầu cho sự gắn kết bền vững với New Zealand”, ông Ben Burrowes nói.

Trong những năm qua, NZSS không chỉ chắp cánh ước mơ cho học sinh Việt Nam tiếp cận nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới của New Zealand ngay từ bậc Trung học, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng gắn kết giữa các bạn trẻ Việt Nam và New Zealand. Với nền tảng vững chắc đã có, NZSS tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ học sinh Việt Nam, mở ra những cơ hội mới, giúp các em vươn xa hơn trên hành trình học tập và trưởng thành.