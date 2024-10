Tìm giải pháp gỡ vướng khi di dời hệ thống điện trong hành lang đường giao thông

(VTC News) -

Chiều 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc về nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi di dời hệ thống hạ tầng điện nằm trong hành lang các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai tham gia và có ý kiến tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ông Trương Đình Quốc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) - cho biết, thời gian qua, công ty đã có nhiều báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác di dời hạ tầng lưới điện phục vụ các công trình giao thông và thực hiện công tác đầu tư xây dựng mới các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công ty cũng tham dự nhiều cuộc họp cùng với các đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thoả thuận cam kết cấp phép thi công và di dời hạ tầng lưới điện.

Tuy nhiên, những vướng mắc này vẫn chưa được tháo gỡ dẫn đến những khó khăn như: Công tác di dời không đồng bộ với công tác xây dựng cải tạo nâng cấp mở rộng hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến an toàn điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các công trình lưới điện xây dựng mới, nâng cấp cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện địa phương không khởi công được do vướng các thủ tục cấp phép thi công…

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Được biết, hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất kinh phí di dời lưới điện khi mở rộng đường giao thông thuộc trách nhiệm chủ đầu tư hạ tầng lưới điện hay chủ đầu tư dự án đường giao thông.

Nhằm đảm bảo tiến độ các dự án công trình giao thông, công trình lưới điện trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đề xuất đưa kinh phí di dời lưới điện vào tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông và đề nghị ứng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện di dời các công trình lưới điện.

Sau khi Chính phủ, các Bộ, ngành có quy định rõ về trách nhiệm di dời, các bên sẽ thực hiện theo quy định pháp luật. Đối với các dự án xây dựng lưới điện đang và sẽ thực hiện thủ tục về thỏa thuận, chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công đề xuất thực hiện cam kết di dời theo hướng, kinh phí, trách nhiệm di dời sẽ thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh nhu cầu di dời.

Giám đốc PC Đồng Nai Trương Đình Quốc báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời sẽ nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị để tháo gỡ các vướng mắc, di dời hệ thống hạ tầng điện nằm trong hành lang các tuyến đường giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan cũng báo cáo lãnh đạo tỉnh về các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi nhấn mạnh, việc hạ tầng điện không được di dời đồng bộ khi xây dựng đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người tham gia giao thông. Do đó, việc tháo gỡ vướng mắc khắc phục các bất cập nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông là cấp thiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi giao Sở Công Thương và Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn và đề xuất, kiến nghị đưa nội dung về chi phí di dời hạ tầng điện nằm trong hành lang đường giao thông vào tổng mức đầu tư dự án đường giao thông…

Cùng với đó, Sở Công Thương và Sở Giao thông vận tải cũng tham mưu cho UBND báo cáo HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết về cơ chế tài chính hỗ trợ khi thực hiện di dời hạ tầng điện nằm trong hành lang các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.