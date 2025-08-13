Tìm cách để mỗi người Việt Nam uống 40 lít sữa một năm

(VTC News) -

Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, dù doanh thu ngành sữa năm 2024 lên đến 124,7 nghìn tỷ đồng và sữa Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ; mang về hơn 300 triệu USD, nhưng điều đáng chú ý là người Việt lại uống sữa rất ít.

Hiện bình quân mỗi người Việt chỉ uống 26-28 lít sữa/năm, trong khi các nước cùng khu vực như Thái Lan khoảng 35 lít/người/năm hay Singapore khoảng 45 lít/người/năm. Nếu so với các nước phát triển thì kém rất xa, như bình quân của châu Âu 80-100 lít sữa/người/năm…

Trong chiến lược phát triển ngành sữa đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là nâng mức tiêu thụ bình quân sữa và sản phẩm sữa cho người Việt, phấn đấu mỗi người sử dụng khoảng 40 lít sữa/năm, đồng thời chủ động nguồn nguyên liệu, giảm phụ thuộc sữa nhập khẩu… Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mục tiêu này chưa thật hợp lý và thiếu khả thi.

Các doanh nghiệp sữa Việt Nam đã nhanh chóng ghi tên trên bản đồ sữa thế giới, với sản phẩm xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia. (Ảnh: An Viên)

Tại Hội thảo Phát triển ngành sữa Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA), cho rằng điều đáng chú ý là nguyên liệu sữa trong nước đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ. Mỗi năm Việt Nam đang phải nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD sữa, phần lớn là sữa bột và các sản phẩm không sản xuất được (như đạm whey, sữa bột gầy, …) để sản xuất sữa bột công thức và phục vụ ngành công nghiệp bánh kẹo, kem,…

Việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu khiến các doanh nghiệp khó xây dựng chiến lược bền vững cho sản xuất, phát triển lâu dài. Đồng thời truyền thông về thị trường sữa và sử dụng sữa ở Việt Nam vẫn loanh quanh ở nhận thức: sữa chỉ dành cho trẻ em, người già, người bệnh… Trong khi thực tế người trưởng thành rất cần bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa thì lại ít sử dụng. Ông Trung cho biết, hầu hết người trưởng thành ở Việt Nam gần như bỏ qua việc uống sữa.

Chuyên gia này cho rằng, căn cứ thực tiễn phát triển ngành sữa những năm qua, cũng như mức tiêu thụ bình quân đầu người, cần truyền thông lại việc sử dụng sữa, cũng như sửa đổi các tiêu chuẩn, quy tắc áp dụng cũ đang trói buộc sự phát triển. Đặc biệt là các định nghĩa về sữa tươi, sữa thanh trùng.

“Để nâng mức sử dụng sữa, tăng cường thể trạng cho người dân, việc đẩy mạnh tuyên truyền trong vai trò sữa với sức khỏe rất quan trọng. Chúng tôi cũng kiến nghị Chính phủ tái triển khai chương trình sữa học đường, để tạo điều kiện cho trẻ có điều kiện uống sữa hơn, nhất là trẻ em vùng còn khó khăn”, ông Trung kiến nghị.

Theo ông Ngô Minh Hải- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, từ mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2008 chỉ 12 lít, tỷ trọng sữa tươi nguyên liệu trong sản phẩm sữa nước 8%, đến giữa năm 2025, các tỷ lệ trên tương ứng 26 lít và 60%, thì đây là con số đáng ghi nhận với mức tăng trưởng kép mỗi năm 10%.

Doanh thu ngành sữa tăng đều đặn từng năm. (Nguồn: VDA)

Trong chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, ông Hải cho rằng cần tạo ra những đột phá về tăng trưởng 2 con số và tự chủ sữa tươi nguyên liệu trong nước. Nếu nâng mục tiêu tăng trưởng kép 2 con số trong 5 năm tới lên 18%, Việt Nam có thể kỳ vọng vào 2030, sữa nước với thành phần từ sữa tươi nguyên liệu sẽ thay thế sữa hoàn nguyên.

Tới năm 2035, với mức tăng trưởng tiêu dùng sữa 4%, lượng tiêu thụ sữa bình quân đầu người sẽ khoảng 54 lít/người/năm.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH nói thêm, Việt Nam đang có khoảng 13,8 triệu trẻ em lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, nếu mỗi trẻ được sử dụng 5 ly sữa/tuần trong bữa ăn học đường, kết hợp 2 ly tại nhà, thì nhu cầu tiêu thụ khoảng 0,9 triệu tấn/năm. TH cam kết cùng các doanh nghiệp sữa tham gia gánh vác chăm lo sức khỏe cho trẻ ở lứa tuổi vàng phát triển.

Ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cũng cho rằng sữa không như các sản phẩm thông thường, mà kết hợp cả thực phẩm, dinh dưỡng, sức khỏe. Các doanh nghiệp ngành sữa luôn phải tiên phong xác định xu hướng tiêu dùng mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe.

Hiện Vinamilk đang sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường, để dự đoán sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, từ đó định hình xu hướng tiêu dùng bền vững, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh.

Năm 2024, xuất khẩu sữa của Việt Nam mang về 300 triệu USD và nửa năm nay cũng ở mức 150 triệu USD. (Nguồn: VDA)

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, doanh nghiệp này đề xuất tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký sản phẩm, để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai, để mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển sản xuất sản phẩm chất lượng cao và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Ngoài ra, đại diện Vinamilk cũng kiến nghị chính quyền hỗ trợ tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao vị thế thương hiệu Việt và đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của ngành sữa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Minh, Tổng giám đốc Công ty Nuticare, cho rằng cần thay đổi nhận thức về nguồn nguyên liệu. Xu hướng tiêu dùng hiện nay là các sản phẩm thực vật, giảm dần sản phẩm từ động vật nên sữa cũng cần theo sự thay đổi này.

Ông cũng kiến nghị ưu tiên sữa cho nhóm trẻ còn đi học, để trẻ được chăm sóc, uống sữa tập trung, đều đặn mới phát triển tốt thể chất tốt, đảm bảo dinh dưỡng.