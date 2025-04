Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị bắt: Ai chỉ đạo mua bột rau củ để làm kẹo Kera?

(VTC News) -

Tại chương trình "Việt Nam hôm nay" trên kênh VTV1 vào ngày 6/4, đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông tin về những sai phạm liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Đại tá Trần Quốc Cường cho biết, ngay sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục công bố quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera sai sự thật, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Công an địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức xác minh điều tra.

Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia life) nghe cảnh sát đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Bộ Công an

Căn cứ vào kết quả điều tra đến ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm theo quy định tại điều 193 và tội lừa dối khách hàng theo quy định tại điều 198 Bộ Hình sự. Trong đó ông Nguyễn Phong (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia Life) là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ Kera, đồng thời còn có hành vi chỉ đạo nhân viên trong việc thu mua nguyên vật liệu không đúng.

"Nguyên vật liệu là bột rau phải được thu mua từ các nông trại, trang trại của các nhà sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thì đối tượng lại chỉ đạo nhân viên mua sẵn bột rau, các hàm lượng dưới mức tiêu chuẩn từ 0,61 đến 0,75%, trong khi đó công bố sản phẩm là 28%.

Đặc biệt đối tượng còn cho chất sorbitol 70% chiếm tỉ lệ 35% trong thành phần, cùng các chất phụ gia khác, nhưng lại không công bố cho người tiêu dùng biết, để người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm kẹo Kera có chức năng tốt về nhuận tràng, nhưng thật ra tác dụng nhuận tràng lại đến từ chất sorbitol", Đại tá Trần Quốc Cường thông tin.

Quang Linh Vlogs bị bắt.

Các bị can còn lại gồm Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) đóng vai trò chịu trách nhiệm chính về mặt hàng, tuy nhiên các đối tượng này lại không quan tâm đến chất lượng hàng hoá sản phẩm, mà chỉ quan tâm đến việc giới thiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm, mục đích để thu hút người tiêu dùng sản phẩm.

"Riêng Quang Linh Vlogs đã có buổi live stream cho rằng một viên kẹo tương ứng với một đĩa rau nên người tiêu dùng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Từ 12/12/2024 đến 14/3/2025, họ đã bán trên 135.000 sản phẩm cho hơn 30.000 khách hàng thu lợi 17 tỷ đồng", đại tá Trần Quốc Cường nói.

Ngoài ra, Đại tá Trần Quốc Cường khẳng định hoa hậu Thuỳ Tiên là người có liên quan đến vụ án.