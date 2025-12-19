Tik Tok ký thoả thuận bán công ty con cho Mỹ

Theo nội dung bản ghi nhớ do CEO TikTok Shou Chew công bố, thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1 tới. Theo đó, ba công ty có trụ sở tại AAbu Dhabi sẽ cùng nắm giữ 45% cổ phần của thực thể TikTok tại Mỹ. Gần 33% cổ phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance, trong khi ByteDance giữ khoảng 20%.

Diễn biến này được xem là then chốt bởi nó có thể khép lại tranh cãi lâu nay về quyền sở hữu và kiểm soát TikTok tại Mỹ. Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng mối liên hệ giữa TikTok và công ty mẹ ByteDance có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia, đặc biệt liên quan đến dữ liệu người dung tại Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đứng trước logo TikTok. (ẢNH: REUTERS)

Nhà Trắng và chính phủ Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ từ tháng 9 về việc bán hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ cho một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát.

Vấn đề TikTok tại Mỹ đã kéo dài từ năm 2020, khi Tổng thống Donald Trump lần đầu ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi các hoạt động tại Mỹ. Đến năm 2024, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật buộc phải cấm TikTok nếu ứng dụng này không được bán cho các chủ sở hữu trong nước. Tháng 1 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ giữ nguyên hiệu lực của đạo luật này.

Trong thời gian qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi lệnh cấm thông qua các sắc lệnh hành pháp, nhằm tạo thêm thời gian cho đàm phán bán TikTok tại Mỹ. Nếu thỏa thuận mới được hoàn tất đúng kế hoạch, đây có thể là lời giải cho một trong những tranh cãi công nghệ và địa chính trị nổi bật nhất giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây.