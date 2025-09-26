Thời sự quốc tế 26/9: Ông Trump ký sắc lệnh mở đường cho thỏa thuận TikTok

(VTC News) -

Tổng hợp tin thời sự quốc tế sáng 26/9:

Ông Trump ký sắc lệnh mở đường cho thỏa thuận TikTok

Theo sắc lệnh, ByteDance – công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc – cùng các đơn vị liên quan sẽ chỉ còn nắm dưới 20% cổ phần, trong khi các nhà đầu tư Mỹ sẽ kiểm soát 80%. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý liên bang về “thoái vốn đủ điều kiện”.

Ông Trump cho biết Oracle và nhà sáng lập Larry Ellison sẽ đóng vai trò quan trọng, cùng doanh nhân công nghệ Michael Dell và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch. Phó Tổng thống JD Vance nói thêm rằng chi tiết cụ thể sẽ được công bố trong những tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một điểm mấu chốt của thỏa thuận là các nhà đầu tư Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát thuật toán của TikTok – yếu tố cốt lõi giúp ứng dụng tạo ra trải nghiệm “For You” độc đáo và định hình văn hóa trực tuyến toàn cầu.

Khi được hỏi liệu thuật toán có ưu tiên nội dung ủng hộ phong trào MAGA hay không, ông Trump trả lời rằng ông “luôn thích nội dung liên quan MAGA”, nhưng khẳng định mọi nhóm và quan điểm sẽ được đối xử công bằng.

TikTok chưa đưa ra bình luận về thỏa thuận này.

Thỏa thuận diễn ra sau nhiều năm TikTok đối mặt với chỉ trích từ chính giới và giới an ninh Mỹ về vấn đề quyền riêng tư và khả năng bị Trung Quốc lợi dụng.

Năm ngoái, Quốc hội đã thông qua đạo luật buộc ByteDance phải bán TikTok cho một công ty Mỹ hoặc bị cấm, với lý do an ninh quốc gia. Dù luật được Tòa Tối cao giữ nguyên, TikTok vẫn tiếp tục hoạt động nhờ các sắc lệnh trì hoãn lệnh cấm của ông Trump.

Sắc lệnh mới ký đã kéo dài thời hạn hoãn thi hành lệnh cấm thêm 120 ngày, đến ngày 23/1/2026, để có thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng.

Ông Trump thừa nhận một trong những lý do ông “rất muốn đạt thỏa thuận” là vì sức ảnh hưởng kinh tế của TikTok, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ. “Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã trở nên thành công nhờ TikTok, và chúng tôi trước đó chưa nghĩ đến điều đó”, ông nói.

Mỹ áp thuế mới lên xe tải hạng nặng, dược phẩm

Ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump công bố loạt biện pháp áp thuế mới, trong đó có: thuế 100% đối với dược phẩm có thương hiệu nhập khẩu, 25% đối với xe tải hạng nặng, 50% với tủ bếp, và từ tuần tới sẽ áp thuế 30% đối với đồ nội thất bọc da.

Ông Trump khẳng định các mức thuế mới nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trước sự “cạnh tranh không công bằng từ bên ngoài”, đồng thời viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Ông cho rằng động thái này sẽ hỗ trợ các hãng xe Mỹ như Peterbilt, Kenworth (thuộc Paccar) và Freightliner (thuộc Daimler Truck).

Tuy nhiên, Phòng Thương mại Mỹ kịch liệt phản đối, lưu ý rằng các nguồn nhập khẩu lớn nhất đều đến từ đồng minh như Mexico, Canada, Nhật Bản, Đức, Phần Lan – những nước “không đe dọa an ninh Mỹ”.

Mexico, đối tác xuất khẩu xe tải hàng đầu vào Mỹ, cũng phản đối. Chính phủ Mexico cho biết 95% xe đầu kéo xuất khẩu sang Mỹ có trung bình 50% linh kiện do Mỹ sản xuất, trong đó có động cơ diesel. Nhật Bản cũng lên tiếng, khẳng định các hãng xe Nhật đã giảm xuất khẩu và tăng sản xuất ngay tại Mỹ.

Các chuyên gia cảnh báo thuế mới có thể làm tăng chi phí vận tải và gây áp lực lên giá tiêu dùng, đi ngược cam kết hạ lạm phát của chính quyền Trump. Hiện Mexico là trung tâm sản xuất lớn, với 14 nhà máy lắp ráp xe tải, xe buýt và xe đầu kéo, cùng hai nhà máy sản xuất động cơ, chiếm gần 28% tổng kim ngạch nhập khẩu phụ tùng xe hạng nặng của Mỹ năm ngoái.