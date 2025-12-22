Tiểu thương chợ Nhớn kiến nghị sớm cải tạo chợ sau hơn 3 năm đóng cửa

(VTC News) -

Chiều 22/12, UBND phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Nhớn nhằm trao đổi thông tin và lắng nghe ý kiến liên quan đến phương án xử lý, cải tạo khu chợ.

Chợ Nhớn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh xuống cấp nhiều năm.

Chợ Nhớn được xây dựng từ năm 1991, nằm tại khu vực trung tâm thị xã Bắc Ninh cũ (nay là phường Kinh Bắc), có diện tích hơn 5.600 m², gồm nhà chợ chính, hệ thống ki-ốt, khu bán hàng ngoài trời và các công trình phụ trợ. Toàn chợ có 356 điểm kinh doanh, trong đó 215 điểm nằm trong nhà chợ chính.

Do công trình đã nhiều năm không được nâng cấp, xuống cấp nghiêm trọng, tháng 7/2022, cơ quan chức năng xác định chợ không còn đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và buộc phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến 268 hộ kinh doanh.

Sau hơn 3 năm đóng cửa, khu vực bên trong chợ bị sử dụng sai mục đích, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ô nhiễm môi trường và mất trật tự đô thị. Một số quầy hàng bị tận dụng làm nơi chứa hàng hóa, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và gây khó khăn cho công tác thẩm định kỹ thuật, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Các tiểu thương mong muốn chính quyền sửa chữa chợ để trở lại kinh doanh ổn định.

Theo kết quả kiểm tra phòng cháy chữa cháy ngày 14/10/2025, công trình chợ Nhớn được xác định ở mức độ nguy hiểm cấp B, khả năng chịu lực cơ bản vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, nhiều tiêu chí về quy hoạch, giao thông nội bộ, bố trí không gian kinh doanh chưa đạt yêu cầu. Đoàn kiểm tra kiến nghị tiếp tục rà soát, di dời hàng hóa còn tồn trong chợ và nghiên cứu phương án phá dỡ, xây dựng mới hoặc sửa chữa tổng thể theo quy chuẩn hiện hành.

Tại hội nghị, nhiều tiểu thương cho biết việc chợ đóng cửa kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế. Các hộ kinh doanh mong muốn quá trình cải tạo, sửa chữa sớm được triển khai, đồng thời kỳ vọng chợ Nhớn sau khi nâng cấp sẽ khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu kinh doanh lâu dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi đối thoại.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc khẳng định địa phương luôn quan tâm đến quyền lợi chính đáng của tiểu thương nhưng phải đặt yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng lên hàng đầu.

“UBND phường đang ưu tiên nguồn ngân sách Nhà nước cho phương án sửa chữa hoặc xây mới chợ Nhớn, đồng thời giao các đơn vị chuyên môn khảo sát, đề xuất phương án phù hợp. Trong thời gian chờ triển khai, phường khuyến cáo người dân không kinh doanh tại các điểm tự phát và đồng hành cùng chính quyền để sớm hoàn thành kế hoạch cải tạo chợ, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và yêu cầu phát triển đô thị”, ông Hiếu nhấn mạnh.