Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để làm đường sắt Lào Cai - Hải Phòng

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, sáng 5/2.

Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua chính mình, "vừa nói, vừa làm, vừa hành động, vừa tuyên truyền", Thủ tướng nhấn mạnh: "Từng cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thì cả nước mới hoàn thành nhiệm vụ, từng tháng, từng quý đạt mục tiêu thì cả năm mới đạt mục tiêu đề ra".

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó tốc độ tăng trưởng điện năng khoảng 12,5-13%.

"Tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên năm 2025 so với dự toán năm 2024 để bổ sung đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống…", theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Về điều hành chính sách tiền tệ, theo Thủ tướng, cần chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hoà với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác để đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các biện pháp tăng trưởng tín dụng (phấn đấu trên 16%) hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực rủi ro cao; phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh chỉ tiêu bội chi ngân sách, nợ công… Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.

Bộ Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo về cơ chế, chính sách với nhà máy điện hạt nhân. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về chủ trương xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện; tháo gỡ vướng mắc với một số dự án BOT đường bộ.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, các bộ trưởng phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 hằng tháng về kết quả tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và các vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ trong lĩnh vực quản lý.

Lãnh đạo Chính phủ quán triệt việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18; trước ngày 15/2 ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, nhất là các dự án giao thông chiến lược, sân bay, cảng biển, đường cao tốc, dự án liên vùng, liên tỉnh.

Đồng thời hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia theo Kết luận của Trung ương, đạt ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường bộ ven biển vào cuối năm 2025.

Song song với đó là thúc đẩy các ngành, lĩnh vực mới nổi như: Dữ liệu lớn, điện toán đám mây, quang điện tử, công nghiệp internet, internet vạn vật, công nghiệp y sinh học, công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí...

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng đề cập là tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; các bộ trưởng tăng cường kiểm tra giám sát, đi thực tế tại cơ sở.

Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.

Thủ tướng cũng lưu ý công tác củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong đó thực hiện nghiêm Nghị định 168/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...