Tiết kiệm đến 38 triệu đồng khi mua Toyota Yaris Cross trong tháng 1/2025

Thời điểm lý tưởng sở hữu Yaris Cross

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, Toyota Việt Nam kết hợp với công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) và hệ thống đại lý tiếp tục triển khai chương trình khuyến mại đầu năm nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu xe Toyota, sẵn sàng cho các chuyến du xuân và hành trình an toàn trong năm 2025.

Cụ thể, từ nay tới hết ngày 27/1/2025, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền lên đến 38 triệu đồng, khi mua Yaris Cross (tất cả các phiên bản), hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn GTGT.

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng xe gầm cao lên ngôi, vì vậy mà phân khúc SUV cỡ B, B+ cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với 8 mẫu xe khác nhau. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu thị trường, Toyota đã cho ra mắt mẫu Yaris Cross với thiết kế trẻ trung, năng động và nhiều lựa chọn màu sắc cá tính phù hợp với giới trẻ.

Mẫu crossover này sở hữu kích thước (dài x rộng x cao: 4.180 x 1.765 x 1.620 mm) phù hợp để di chuyển và xoay trở linh hoạt trong thành phố mà vẫn đảm bảo không gian rộng rãi và thoải mái cho 5 người ngồi. Đuôi xe với thiết kế góc cạnh, ốp cản sau thể thao cùng khoảng sáng gầm xe 175mm tạo cảm giác chắc chắn, giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề, sỏi đá.

Quyết định lấy xe hồi đầu tháng 11/2024 khi Yaris Cross đang được áp dụng chương trình khuyến mại giảm 50% lệ phí trước bạ và lãi suất trả góp, gia đình nhỏ của anh Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi) rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Là một người trẻ thích tận hưởng cảm giác lái nhưng anh Hoài Nam cũng rất lưu tâm đến các trang bị công nghệ an toàn trên xe và đây cũng chính là điểm mạnh trên Yaris Cross. Yaris Cross được trang bị an toàn đầy đủ từ tính năng an toàn cơ bản như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC,… cho đến những trang bị an toàn nâng cao thuộc gói Toyota Safety Sense như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và kiểm soát vận hành chân ga.

Những công nghệ an toàn này sẽ rất hữu ích khi di chuyển trên cả đường trường lẫn đô thị, đảm bảo an toàn cho khách hàng ngay cả trong những tình huống không lường trước được.

Trong bối cảnh thị trường ô tô gặp nhiều khó khăn như hiện nay, với 11.174 xe được bán ra trong năm vừa qua, Yaris Cross đã chứng minh sức hút mạnh mẽ về tính đa dụng, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với thị hiếu người dùng Việt. Các chuyên gia đánh giá kết thúc năm 2024 với doanh số ấn tượng, Yaris Cross có cơ hội lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Vô vàn khuyến mại

Cũng trong tháng này, các khách hàng có nhu cầu mua trả góp các mẫu xe của Toyota Việt Nam đều được áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6.99%/năm từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Riêng đối với khách hàng là tài xế công nghệ Grab hoặc Be khi mua xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio sẽ được hưởng gói ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 1.99%/năm theo chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tài xế công nghệ của Toyota Việt Nam.

Chương trình này chỉ còn áp dụng đến hết tháng 1/2025, các bác tài mong muốn sở hữu xe 7 chỗ, tiết kiệm, bền bỉ, lựa chọn lý tưởng cho mục đích làm dịch vụ vận chuyển đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Gia tăng lợi ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe, hãng xe Nhật triển khai chương trình khuyến mại gia hạn bảo hành cho 12 mẫu xe Toyota trong năm 2025.

Trong đó, các mẫu xe Veloz Cross, Avanza Premio, Corolla Altis, Corolla Cross, Innova, Innova Cross, Camry, Fortuner, Land Cruiser Prado, Land Cruiser và Alphard sẽ được gia hạn bảo hành xe thêm 2 năm hoặc 50.000km, tổng thời gian bảo hành chính hãng lên đến 5 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Riêng với phiên bản Hybrid, Toyota Việt Nam gia hạn bảo hành thêm 4 năm hoặc 50.000km đối với ắc quy Hybrid (tùy điều kiện nào đến trước).

Với tổng thời gian bảo hành ắc quy lên đến 7 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước), khách hàng yên tâm lựa chọn dòng xe xăng lai điện của Toyota. Riêng mẫu xe Yaris Cross Hybrid gia hạn bảo hành ắc quy Hybrid thêm 2 năm hoặc 50.000km, tổng thời gian bảo hành chính hãng là 5 năm hoặc 150.000km (tùy điều kiện nào đến trước).

Với hàng loạt chương trình khuyến mại đa dạng, linh hoạt cho từng mẫu xe, doanh số bán hàng trong tháng 12/2024 đạt 8.858 xe (bao gồm xe Lexus). Với doanh số này, Toyota ghi nhận 3 tháng liên tiếp doanh số đạt trên 8.000 xe, đưa số xe tích lũy năm 2024 lên hơn 68.000 xe.