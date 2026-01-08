Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2026

(VTC News) -

Sáng 8/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại báo cáo gửi đến hội nghị, Bộ Nội vụ đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2026.

Cụ thể, tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành ở địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước. Quan tâm giải quyết ngay những vấn đề như cơ sở vật chất, trang thiết bị ở xã còn khó khăn; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin.

(Ảnh minh họa: VGP)

Bộ Nội vụ cho biết tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp đi vào hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý; Đồng thời, thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo đúng chỉ đạo.

Bộ Nội vụ cho biết, sẽ tập trung triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ quan này cũng tiếp tục tham mưu Chính phủ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất trong thực hiện.

Các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu, bảo đảm số lượng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về thu hút và trọng dụng nhân tài vào trong bộ máy hành chính, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ công chức, viên chức dựa trên năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ.

"Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương", báo cáo nêu rõ.

Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng và hoàn thiện Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Đồng thời, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, kịp thời cập nhật, quản lý thông tin của tất cả tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công, trụ sở làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích để xử lý theo quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ Nội vụ đề ra trong năm 2026 là các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, đặc khu; chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, sắp xếp, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công đề xuất Chính phủ phương án xử lý và tiến độ xử lý đối với các cơ sở vật chất, tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.