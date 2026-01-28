Những điểm cần lưu ý của kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn gần 2 tuần so với lịch thi của những năm trước. Do vậy, Sở đang tính toán xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10, trong đó có điều chỉnh thời gian thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức các kỳ thi quan trọng.

Theo đó, dự kiến phương án tổ chức kỳ thi lớp 10 năm 2026 sau khi thi tốt nghiệp THPT có thể diễn ra vào cuối tháng 6 thay vì ngày 6 - 7/6 như những năm trước.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thêm, tới đây sau khi họp thống nhất trong Ban Giám đốc Sở thì sẽ trình phương án thời gian thi. Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp TP.HCM năm học 2026-2027 sẽ được Sở hoàn thiện, trình UBND TP phê duyệt, ban hành trước ngày 31/3.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM năm 2025. (Ảnh Lương Ý)

Chốt 3 môn thi và cấu trúc đề thi

Hồi tháng 10/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố cấu trúc và đề minh họa 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh thi tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Về cấu trúc đề thi, môn Ngữ văn được xây dựng theo định hướng tích hợp, gắn đánh giá năng lực đọc hiểu với kỹ năng viết. Nội dung phần viết có liên hệ trực tiếp với văn bản ở phần đọc hiểu.

Đề thi gồm 2 phần, mỗi phần 5 điểm, tập trung vào văn bản văn học, văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin, cùng bài viết nghị luận xã hội. Nội dung đánh giá căn cứ Chương trình GDPT 2018, chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9.

Môn Toán gồm 7 câu hỏi, nằm trong Chương trình GDPT 2018 cấp THCS, bao phủ các mạch kiến thức: Số và đại số; hình học và đo lường; thống kê và xác suất. Đề thi hướng tới đánh giá năng lực tư duy, lập luận, giải quyết vấn đề và mô hình hóa toán học của học sinh.

Môn Tiếng Anh tập trung đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ theo từng mạch kiến thức cụ thể. Đề thi gồm 4 phần với 40 câu hỏi, bao quát các nội dung về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, viết và đọc hiểu.

Đáng chú ý, đề thi bổ sung 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, nhằm kiểm tra khả năng tra cứu, đọc chú thích trong từ điển và vận dụng kiến thức ngôn ngữ của học sinh.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm 2026 sẽ diễn ra theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Trong đó, xét tuyển dự kiến sẽ áp dụng với học sinh xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, thi tuyển áp dụng với các đối tượng học sinh còn lại.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, chủ trương của thành phố là giữ ổn định môn thi, cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10.

Vì vậy, năm 2026, TP.HCM tiếp tục lựa chọn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ là 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Riêng học sinh thi chuyên và tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên và tích hợp. Trong đó Văn, Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút; Môn chuyên, tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.

Các mốc thời gian quan trọng

Lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thi lớp 10 năm 2026 ở TP.HCM được chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1, rà soát và đánh giá, thời gian từ 1/1 đến 28/2. Ở giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu học sinh. Đánh giá năng lực tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục. Từ đó, các đơn vị xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.

Giai đoạn 2, từ 1/2 đến 31/3, Sở GD&ĐT TP.HCM xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp; Lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức.

Giai đoạn 3, từ ngày 31/3 đến 31/5, triển khai và tổ chức, thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Giai đoạn 4, từ 1/6 đến 31/8, đây là giai đoạn tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm.