Tiên phong triển khai Phakic ICL Precision+: Đột phá mổ cận cá nhân hóa

Phakic ICL - cứu tinh cho mắt cận loạn cao, giác mạc mỏng

Cấu trúc mắt của mỗi người có thể khác nhau về độ dày giác mạc, độ cong, kích thước đồng tử hay mức độ tật khúc xạ, vì vậy không phải ai cũng đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật mổ cận bằng laser.

Phakic ICL là phương pháp điều trị tật khúc xạ bằng cách đặt một thấu kính nội nhãn (ICL), mềm, dẻo, an toàn và có độ tương thích sinh học cao với cơ thể người vào sau mống mắt và trước thủy tinh thể qua một vết rạch 3mm ở rìa giác mạc.

Vì không can thiệp vào cấu trúc giác mạc nên phương pháp này phù hợp với các trường hợp cận loạn thị cao, giác mạc mỏng hoặc có hình thái bất thường, giúp đạt thị lực 10/10 bền vững, ổn định và không gây khô mắt sau mổ.

Phẫu thuật Phakic không làm ảnh hưởng tới giác mạc.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất của phẫu thuật Phakic ICL là lựa chọn kích thước thấu kính. Trước đây, các cơ sở y tế phụ thuộc vào hệ thống tính toán và ước lượng của hãng sản xuất lens để thiết kế kính ICL phù hợp.

Tiềm ẩn nguy cơ sai lệch vault (khoảng cách giữa kính và thể thủy tinh), có thể dẫn tới các biến chứng như tăng nhãn áp, đục thể thủy tinh, thấu kính không nằm yên trong mắt hay giảm thị lực sau mổ.

Vì sao Phakic ICL Precision+ là bước tiến vượt trội trong phẫu thuật khúc xạ?

Phakic ICL Precision+ là phiên bản nâng cấp của Phakic ICL truyền thống nhờ kết hợp cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh Casia 2 (Hãng TOMEY - Nhật Bản).

Với khả năng chụp cắt lớp và chụp 3D toàn diện, áp dụng công nghệ tính toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI), bác sĩ có thể chủ động thiết kế kích cỡ kính nội nhãn phù hợp với nhu cầu, hạn chế rủi ro và cá nhân hóa tối đa cho từng bệnh nhân; Tầm soát toàn diện và tự động theo dõi chuyển động mắt, nâng cao độ chính xác của kết quả tính toán kích thước kính ICL lên hơn 90% so với các phương pháp thông thường; đồng thời đo đạc vault (khoảng cách giữa kính và thể thủy tinh) chi tiết, bảo đảm thấu kính vừa vặn tuyệt đối trong mắt.

Phương pháp này giúp bác sĩ phát hiện sớm và dự đoán những bất thường như góc tiền phòng hẹp, tính toán nguy cơ giác mạc góp… chủ động dự báo rủi ro trước mổ, tránh biến chứng, kiểm soát và tiên lượng kết quả sau phẫu thuật. Để bệnh nhân không chỉ đạt thị lực tối ưu, phục hồi nhanh, mà còn hạn chế tối đa nguy cơ tái cận và tận hưởng chất lượng hình ảnh rõ nét, sống động ngay sau mổ.

Đội ngũ chuyên gia Hồng Ngọc phối hợp cùng Tập đoàn Hoeikai chuyển giao và vận hành công nghệ tính toán ICL chuẩn Nhật.

Vượt trội hơn các phương pháp laser, ICL Precision+ không làm thay đổi độ cong, độ dày giác mạc, tối ưu cho người có giác mạc mỏng, cận loạn thị cao, hoặc cần thị lực ổn định cho các công việc đặc thù như phi công, vận động viên….

Đây còn là phương pháp điều trị tối ưu cho mắt loạn thị phức tạp. Với hệ thống đo thông số thấu kính chính xác hoàn hảo, cùng bộ quy trình phẫu thuật khắt khe được chuyển giao từ Tập đoàn Hoeikai (Nhật Bản), ICL Precision+ giúp người bệnh đạt thị lực tối ưu, điều trị triệt để loạn thị.

Hồng Ngọc - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai ICL Precision+

Trung tâm Mắt Hồng Ngọc là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai công nghệ ICL Precision+ kết hợp cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh Casia 2.ICL Precision+ được trực tiếp thực hiện bởi TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng Khoa Mắt (BVĐK Hồng Ngọc), chuyên gia phẫu thuật khúc xạ, sở hữu 10 bằng sáng chế quốc tế và hơn 14 năm tu nghiệp tại Nga, Mỹ và Nhật Bản, nổi bật với khả năng xử lý các ca bệnh cận loạn phức tạp, bất thường.

Bác sĩ Hoàng Anh khẳng định: “Phẫu thuật ICL Precision+ là phiên bản nâng cao đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa trình độ bác sĩ, công nghệ hiện đại và quy trình đạt chuẩn để đảm bảo an toàn và hiệu quả thị lực tối đa cho từng ca bệnh”.

Hồng Ngọc tiên phong triển khai ICL Precision+, mở ra cơ hội điều trị tật khúc xạ cho mọi bệnh nhân.

ICL Precision+ không chỉ là một phương pháp điều trị mà còn là 1 giải pháp nhãn khoa hàng đầu hiện nay. Đánh dấu bước phát triển quan trọng về chuyên môn trong lĩnh vực nhãn khoa, đồng thời thể hiện cam kết nâng cao tiêu chuẩn điều trị bệnh lý mắt cho cộng đồng, hướng đến mục tiêu bảo vệ và nâng cao thị lực người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Đối tác toàn diện tại Việt Nam của Tập đoàn nhãn khoa Hoeikai (Nhật Bản), mang tới tiêu chuẩn điều trị ICL tiên tiến và an toàn.