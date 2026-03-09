Tiên nữ đứng cạnh Bồ Tát phim 'Tây du ký': Sự nghiệp lừng lẫy, U50 vẫn trẻ đẹp

(VTC News) -

Trong Tây du ký, từng có diễn viên khiến khán giả ấn tượng vì vẻ ngoài đáng yêu thậm chí còn được gọi là sao nhí xinh nhất bộ phim, đó chính là Cừu Đan Lợi - vai tiểu tiên bên cạnh Bồ Tát.

Vai diễn đầu tay ở tuổi 15

Cừu Đan Lợi góp mặt trong phần 2 của bộ phim Tây du ký được sản xuất năm 1998. Được biết, phần 2 này vẫn có sự tham gia của dàn diễn viên cũ năm 1986 nhưng bổ sung nhiều kiếp nạn hơn trong quá trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Thời điểm này, Cừu Đan Lợi chỉ mới 15 tuổi. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Góp mặt trong tác phẩm, Cừu Đan Lợi hóa thân thành tiểu tiên bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát. Dù xuất hiện khá ít trên màn ảnh bên cạnh Bồ Tát nhưng cô lại gây ấn tượng vì khuôn mặt xinh xắn. Diện mạo khả ái, ngây thơ và đáng yêu khiến nhiều người còn nhận định Cừu Đan Lợi chính là "sao nhí xinh nhất Tây du ký".

Cừu Đan Lợi đóng vai tiểu tiên bên cạnh Bồ Tát.

Cừu Đan Lợi từng chia sẻ cô rất trân trọng thời điểm tham gia Tây du ký. Đó thực sự chính là kỷ niệm khó quên. "Tôi diễn vai nhỏ nhưng quá trình đóng phim xứng đáng để tôi nâng niu, trân trọng suốt đời", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Sau Tây du ký, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không có tác phẩm nào nổi bật. Khán giả chỉ nhớ về cô với hình ảnh thiếu nữ bên cạnh Bồ Tát. Từ đó, nữ diễn viên phát triển sự nghiệp trên sân khấu hý kịch. Đây cũng nơi cô có thể thể hiện toàn bộ khả năng của mình.

Cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn

Hý kịch mới là nơi Cừu Đan Lợi có thể sử dụng triệt để được khả năng vốn có của mình với chất giọng nội lực. Nhờ năng khiếu bẩm sinh cộng thêm vẻ ngoài khả ái, cô nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng trong giới hý kịch.

Nữ diễn viên phát triển sự nghiệp trên sân khấu hý kịch.

Nữ diễn viên năm nào hiện là một trong những nghệ sĩ trụ cột của Yue Opera House Thượng Hải. Vì theo đuổi sự nghệp theo đam mê kịch nên Cừu Đan Lợi không nổi tiếng trên thị trường quốc tế như nhiều diễn viên Tây du ký nhưng cô lại được sống đúng với ước mơ của bản thân.

Ở tuổi ngoài 40, Cừu Đan Lợi sở hữu vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng so với thời điểm đóng phim hơn 20 năm trước, Cừu Đan Lợi còn xinh đẹp hơn. Cô trẻ trung bất chấp tuổi tác thậm chí còn đằm thắm và cuốn hút hơn. Báo chí từng có nhiều bài viết khen vẻ đẹp của Cừu Đan Lợi.

Nhan sắc trẻ đẹp của Cừu Đan Lợi.

Cũng như nhiều nghệ sĩ, Cừu Đan Lợi kín tiếng chuyện đời tư. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng khoe ảnh chụp cùng con gái trên mạng xã hội. Ái nữ của Cừu Đan Lợi được đánh giá khá dễ thương và xinh xắn. Cô bé được khen thừa hưởng một số nét đẹp của mẹ với đôi mắt to tròn. Theo truyền thông Hoa ngữ, cuộc hôn nhân của Cừu Đan Lợi vẫn là ẩn số với khán giả.