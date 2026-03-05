Cô thôn nữ đáng thương trong 'Tây du ký': Học vấn nổi trội, giờ là giám đốc nhà hát

(VTC News) -

Thành công thể hiện hai mặt của nhân vật với vẻ ngây thơ, trong sáng của một cô gái hiền lành và sự tàn ác, nham hiểm khi bị Bạch Cốt Tinh điều khiển, Dương Tuấn khiến khán giả vừa thương cảm, vừa sợ hãi trước sự biến đổi đáng sợ của vai diễn.

Thành tích học tập nổi bật

Diễn viên Dương Tuấn sinh năm 1963 tại tỉnh An Huy. Bà sở hữu nhan sắc nổi bật với làn da trắng, sống mũi và đôi mắt có hồn. Năm 1975, bà đỗ ngành Kinh kịch tại trường Nghệ thuật An Huy. Đây là ngôi trường nổi tiếng, đạt nhiều thành tích nổi trội trong giảng dạy nghệ thuật, từng đào tạo ra nhiều tên tuổi lớn cho giới nghệ thuật Trung Quốc.

Vai diễn cô thôn nữ trong "Tây du ký 1986".

Trong thời gian đi học, Dương Tuấn được đánh giá là nữ sinh giỏi toàn diện. Kết quả học tập của bà thường đứng đầu lớp. Sau khi ra trường, Dương Tuấn theo đuổi nghệ thuật nhưng vẫn không ngừng học tập, trau dồi thêm kiến thức, bản lĩnh sân khấu.

Năm 1986, bà được giao một vai diễn nhỏ trong Tây du ký. Đảm nhận vai cô thôn nữ đen đủi bị Bạch Cốt Tinh sát hại, Dương Tuấn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi thể hiện được cả hai mặt của nhân vật. Vì vậy nên dù chỉ là một vai nhỏ song cô thôn nữ này vẫn được nhiều khán giả ấn tượng.

Sức ảnh hưởng lớn làng nghệ thuật

Sở hữu nhan sắc nổi bật, Dương Tuấn tiếp tục gặp nhiều thuận lợi khi theo đuổi nghệ thuật. Ngoài vai diễn trong Tây du ký 1986, bà có nhiều vai diễn cả trên truyền hình và sân khấu kinh kịch. Nhờ tài năng của mình, bà được khán giả đánh giá là một nghệ sĩ thực lực.

Dương Tuấn sở hữu nhan sắc nổi bật.

Ngoại hình xinh đẹp của bà từng được xếp vào một trong năm "hoa đán" của đoàn kịch Hoa Mai. Diễn xuất của Dương Tuấn cũng giúp mang lại nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có giải Hoa Mai sân khấu Trung Quốc lần thứ 13.

Sau một thời gian đóng phim, Dương Tuấn tạm ngừng để tập trung cho sân khấu. Bà được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ như Phó giám đốc đoàn kịch Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Năm 2008, Dương Tuấn chuyển công tác sang Nhà hát Nghệ thuật Kinh kịch tỉnh Hồ Bắc và giữ chức vụ giám đốc. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng được công nhận là diễn viên hạng nhất cấp quốc gia.

Năm 2018, Dương Tuấn được bầu là đại biểu tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13.

Dương Tuấn vẫn trẻ trung ở tuổi U70.

Ở tuổi U70, bà vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Nhờ tài năng nghệ thuật và sự rèn luyện, học tập không ngừng, Dương Tuấn giờ là nhân vật lớn trong làng nghệ thuật Trung Quốc.