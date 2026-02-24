Tiến Linh: Chỉ trích là động lực để cố gắng hơn nữa

(VTC News) -

Từng trở thành tâm điểm tranh luận sau những trận đấu chưa đạt phong độ, Nguyễn Tiến Linh nhiều lần phải đối diện làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, đặc biệt trên mạng xã hội. Trong cuộc phỏng vấn trên FPT Play, tiền đạo tuyển Việt Nam thẳng thắn nhìn lại giai đoạn khó khăn ấy và cho rằng áp lực chính là yếu tố giúp anh trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

"Khi chơi tốt, tôi luôn cố gắng để giữ vững phong độ của mình. Khi chơi không tốt, tôi phải tìm cách cải thiện bản thân và những lời chỉ trích sẽ trở thành động lực để tôi cố gắng hơn nữa", Tiến Linh tâm sự. Anh thừa nhận những lời chỉ trích mang đến cảm giác không mấy dễ chịu nhưng đó là điều cần thiết trong quá trình phát triển của cầu thủ.

Tiền đạo sinh năm 1997 nói: "Đọc những lời chê bai, dĩ nhiên tôi buồn nhưng điều đó xuất phát từ kỳ vọng của những người đang theo dõi mình. Vì vậy, tôi phải có trách nhiệm hơn nữa với bản thân, gia đình, câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi cần vượt qua những áp lực đó để trở thành một cầu thủ, một người đàn ông trưởng thành, để ra sân cống hiến và ghi thật nhiều bàn thắng".

Theo Tiến Linh, bóng đá là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi sự đào thải diễn ra liên tục chứ không chỉ theo mùa giải hay từng năm.

“Bóng đá là môn thể thao vua, nên sự đào thải diễn ra từng ngày. Nếu mình không rèn luyện và không tập trung cho con đường đã chọn thì rất dễ bị bỏ lại phía sau”, tiền đạo sinh năm 1997 chia sẻ.

Anh cho rằng các cầu thủ trẻ hiện nay đều mang trong mình khát khao thể hiện bản thân rất lớn. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những áp lực, sai lầm và cả những lời chỉ trích từ người hâm mộ. Với Tiến Linh, việc đối diện với dư luận là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải học cách thích nghi.

Từng nhiều lần trải qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, Tiến Linh hiểu rõ cảm giác khi phong độ không tốt và trở thành mục tiêu tranh luận trên mạng xã hội. Thay vì xem chỉ trích là điều tiêu cực, anh nhìn nhận đó như một phần của hành trình trưởng thành.

Theo tiền đạo tuyển Việt Nam, bóng đá mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc: niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thất bại, áp lực thành tích và cả sự nghi ngờ từ bên ngoài. Nhưng chính những thời điểm khó khăn lại giúp cầu thủ hiểu rõ bản thân hơn.

“Khó khăn sẽ giúp cầu thủ trưởng thành hơn, và khi vấp ngã thì mình cần bản lĩnh để vượt qua áp lực và tiếp tục cố gắng”, Tiến Linh nhấn mạnh.

Tiến Linh cho biết sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, anh ngày càng trân trọng cảm giác được tập luyện và ra sân cùng đồng đội. Với anh, bóng đá không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là hành trình tập thể, nơi các cầu thủ cùng trải qua thành công lẫn thất bại.

“Mỗi ngày được tập luyện hay thi đấu cùng đồng đội và ban huấn luyện đều là điều rất may mắn. Trong một tập thể, chúng tôi cùng vui, cùng buồn, cùng thành công và cùng thất bại. Đó là điều tôi rất trân trọng”, anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, tiền đạo CLB Công An TP.HCM gửi lời nhắn tới các đàn em rằng hãy tận hưởng từng trận đấu, từng buổi tập thay vì quá áp lực bởi dư luận. Anh mong các cầu thủ trẻ giữ được sự vững vàng trên con đường sự nghiệp, xem thất bại như bài học để hoàn thiện bản thân.

“Tôi cũng hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ mang hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn xa hơn, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn ở châu Á và thế giới. Tôi luôn mong các cầu thủ trẻ sẽ giỏi hơn thế hệ của mình, từ đó giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển”, anh nói.