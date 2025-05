Thủy điện Thác Bà gấp rút sửa lan can gây nguy hiểm cho du khách

(VTC News) -

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị hoàn thiện hành lang lan can mới, đồng thời tạm dừng khai thác du lịch, cho đến khi hoàn thiện mới tiếp tục khai thác”.

Ông Quyền giải thích thêm: Công trình đập thủy điện Thác Bà được xây dựng trong giai đoạn 1964 - 1971 theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Liên Xô (cũ) thiết kế, phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại thời điểm đó. Qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp mặt đường như: giải nhựa Asphalt mặt đập; xây dựng, lát gạch bó vỉa hè, chiều cao của lan can so với mặt đường bị giảm đi so với thiết kế ban đầu.

Công ty đã nhận thấy được tồn tại này và đã lập kế hoạch cải tạo, nâng cao lan can để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quản lý vận hành nhà máy và khách tham quan.

Lan can tại đập thủy điện Thác Bà thấp, tạo nguy hiểm cho du khách đến tham quan.

Ông Quyền cũng thông tin về việc công ty tổ chức bán vé, thu tiền khách tham quan tại công trình thủy điện Thác Bà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chấp thuận. "Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, bao gồm: Đăng ký hoạt động bán vé với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Xuất vé và hóa đơn điện tử cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Khi chuẩn bị khai thác từ trước đây gần 3 năm, chúng tôi cũng đã xin ý kiến Sở Tài chính và được chấp nhận giá vé, in vé. Hiện nay, chúng tôi đã xuất vé điện tử và nộp thuế Nhà nước theo quy định”, ông Quyền khẳng định.

Đập thủy điện Thác Bà.

Trước đó, như Báo điện tử VTC News thông tin, nhiều du khách đến tham quan khu vực đập thủy điện Thác Bà cảm thấy lo lắng, bất an khi lan can an toàn của đập thủy điện Thác Bà hiện cao ngang thắt lưng người lớn (khoảng 80cm). Trong khi chiều cao nhất của thân đập là hơn 48m, chiều dài đỉnh đập là 657m.

Trả lời về vấn đề trên, lãnh đạo UBND thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) xác nhận hệ thống lan can an toàn hành lang đập thủy điện được xây dựng nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp và hiện rất thấp.

“Bằng mắt thường quan sát, khách tham quan nhà máy có thể cảm thấy rất nguy hiểm và nguy cơ mất an toàn lớn. Tuy nhiên, trong nhiều năm nơi đây chưa xảy ra vụ tai nạn nào, vì mỗi khi có du khách vào tham quan đều có cán bộ của nhà máy hướng dẫn chi tiết chứ người dân không tự ý vào được.

Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách, chúng tôi đề nghị nhà máy cần có phương án sửa chữa, nâng cấp hệ thống lan can cao hơn, ở mức 1,5 - 1,8m", lãnh đạo thị trấn Thác Bà nói.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Thác Bà, nhà máy đang có kế hoạch nâng cấp lan can đập khu vực cửa xả của thủy điện Thác Bà, để đảm bảo an toàn cho du khách, người dân và cán bộ làm việc tại đây.

"Chúng tôi dự kiến nâng cao lên 1,5m để đảm bảo an toàn cho du khách. Thời gian cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Cường nói.

Thủy điện Thác Bà nằm trên dòng Sông Chảy, trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; tổng công suất 120 MW. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô (nay là Liên bang Nga). Hiện thủy điện Thác Bà do Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà vận hành, khai thác.

Thời điểm được xây dựng, đây là thủy điện lớn nhất nước, với lòng hồ có thể chứa 3,9 tỷ m³ nước.

Đây là hồ nhân tạo nằm giữa các dãy núi, đồi nhấp nhô. Để xây dựng công trình này, khoảng giữa khe, sông, suối khi xưa đã được chặn lại bằng các đập đất, trở thành các đập phụ cao 62m. Còn đập chính nằm chắn ngang sông Chảy, ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Theo thiết kế, đây là hồ đa mục tiêu, cả phòng chống lũ, thủy lợi tưới tiêu, và sản xuất điện năng.

Vào mùa mưa bão, hồ Thác Bà được vận hành tối đa để giảm mực nước xuống sâu, thấp hơn cả mực nước dâng bình thường, sẵn sàng đón lũ.

Còn nhớ thời điểm cơn bão số 3 (Yagi) hoành hành ở các tỉnh miền Bắc năm 2024, lũ đã ào ạt tràn về sau bão Yagi. Hồ thủy điện Thác Bà chứa hơn 3 tỷ m3 nước nguy cơ vỡ khiến những người có trách nhiệm phải đứng trước quyết định sinh tử là phá đập số 4 khi nước vượt mức an toàn.

Rất may, hồ Thác Bà đã đứng vững giữa bão dữ và người dân không phải hứng chịu những thảm họa kinh hoàng do việc phá đập gây nên.