Bèo 'tấn công' làng du lịch cộng đồng do mưa lũ, dân Huế ngụp lặn 'giải vây'

Bèo, rác thải 'tấn công' làng du lịch cộng đồng nổi tiếng xứ Huế trong mưa lũ.
Những ngày qua, dân làng Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền - một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của TP Huế) phối hợp với lực lượng chức năng vất vả dọn, thu gom lượng lớn bèo, rác thải bị mưa lũ cuốn về.
Theo người dân, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn, lục bình từ các nơi theo dòng nước đổ về nhiều, rất đông người tham gia vớt bèo, dọn rác nhưng không xuể.
Dân làng Ngư Mỹ Thạnh dùng thuyền, thậm chí ngâm mình trong nước lũ nhiều giờ để dọn bèo, gom rác.
Bèo, rác được người dân tập kết vào đúng nơi quy định, tránh để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.
"Mọi năm mưa lũ cũng có, nhưng năm nay lục bình trôi về nhiều nhất, dày đặc kín cả mặt nước. Để đảm bảo môi trường, nước rút đến đâu chúng tôi tổ chức đẩy lục bình trôi đi đến đó. Lục bình sẽ được dồn về một khu vực, sau đó chính quyền địa phương huy động máy móc và phương tiện thu gom, xử lý", ông Trần Sinh (62 tuổi, dân làng Ngư Mỹ Thạnh) cho biết.
Hàng tấn lục bình phủ kín mặt nước, "phong tỏa" cả một vùng rộng lớn mặt nước phá Tam Giang. Điều này khiến việc đi lại bằng ghe thuyền, phương tiện chính của người dân vùng đầm phá và hoạt động du lịch cộng đồng gặp rất nhiều khó khăn.
Người dân nỗ lực đẩy trôi lục bình để trả lại mặt nước, thuận tiện cho việc đánh bắt và khai thác du lịch khi mưa lũ qua đi.
Lãnh đạo UBND xã Đan Điền cho biết, lượng lục bình lớn từ các sông và phá Tam Giang tấp vào khu vực ven phá, đặc biệt là chợ nổi làng Ngư Mỹ Thạnh. Chính quyền xã huy động lực lượng cùng người dân khẩn trương thu gom, đẩy lục bình ra khỏi các tuyến đường, khu vực rừng ngập mặn và điểm du lịch cộng đồng, tránh để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.
Sau nhiều ngày nỗ lực, đến nay, lượng bèo và rác trôi dạt vào điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh cơ bản được dọn sạch.
Thôn Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền) nổi tiếng bởi bích họa và khu chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh với những hoạt động đặc trưng. Đến đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động cùng người dân, trải nghiệm những hoạt động dưới nước như bủa lưới, đổ nò, đan lưới, câu cá...Ngày 6/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh.
