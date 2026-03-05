Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chặn chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran

(VTC News) -

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 4/3 đã bác bỏ một nỗ lực nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran, cho thấy sự ủng hộ ban đầu đối với cuộc xung đột đang nhanh chóng lan rộng tại Trung Đông.

Dự luật, được gọi là nghị quyết về quyền phát động chiến tranh, không được thông qua sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống.

Kết quả bỏ phiếu phần lớn chia theo đường lối đảng phái. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky) bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman (bang Pennsylvania) lại bỏ phiếu phản đối.

Nghị quyết này nhằm yêu cầu chính quyền phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo. Cuộc bỏ phiếu cũng buộc các nghị sĩ phải thể hiện lập trường trước cuộc xung đột đang tác động trực tiếp đến số phận của binh sĩ Mỹ, nhiều sinh mạng khác và tương lai của toàn bộ khu vực Trung Đông.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, thành viên Đảng Cộng hòa bang Maine và là Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, cho biết bà phản đối nghị quyết trên, cho rằng Quốc hội cần thể hiện sự ủng hộ đối với quân đội Mỹ trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran.

Thượng nghị sĩ Susan Collins (đảng Cộng hòa, bang Maine), Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ. (Ảnh tư liệu: AP/J. Scott Applewhite)

“Chúng ta không thể chấp nhận một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc chính quyền Iran theo đuổi năng lực hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm khủng bố đã tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng và kéo dài đối với an ninh quốc gia của Mỹ cũng như các đồng minh”, bà Collins nhấn mạnh.

Các nghị sĩ phản đối cũng lập luận rằng hành động của ông Trump hợp pháp và nằm trong thẩm quyền của tổng thống với tư cách tổng tư lệnh quân đội, nhằm bảo vệ nước Mỹ thông qua các cuộc không kích có giới hạn.

“Đây không phải là một cuộc chiến kéo dài, thậm chí còn chưa gần đến mức đó. Cuộc xung đột này sẽ kết thúc rất nhanh”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch (bang Idaho), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, phát biểu.

Trên thực tế, nhiều nhà quan sát cho rằng khả năng nghị quyết được thông qua ngay từ đầu đã rất thấp, do phe Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện.