Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 11/6, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang.

Ngày 6/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh đối với Thượng tướng Lương Tam Quang.

Cùng ngày, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tướng Tô Lâm, Chủ tịch nước tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Tháng 1/2022, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.