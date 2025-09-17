Thường trực Ban Bí thư: Phấn đấu đưa Đà Nẵng gia nhập các TP cạnh tranh toàn cầu

(VTC News) -

Ngày 17/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự còn có các Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Văn phòng Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Diễn ra từ ngày 16 đến 18/9/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng được tổ chức với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,8%/năm; ngành dịch vụ - du lịch khởi sắc với lượng khách tăng bình quân 37%/năm; công nghiệp tăng trưởng 5,9%/năm. Hạ tầng các khu công nghệ cao, khu - cụm công nghiệp ngày càng đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề thu hút đầu tư. Đặc biệt, Khu kinh tế mở Chu Lai đang dần trở thành khu kinh tế động lực của vùng và cả nước.

Đáng chú ý, công tác an sinh xã hội được chăm lo toàn diện; chương trình xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả. Quốc phòng - an ninh giữ vững, môi trường đầu tư an toàn, thân thiện giúp Đà Nẵng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du khách và doanh nghiệp.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, sau khi hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, TP Đà Nẵng mới trở thành đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam, hơn 11.800 km2, dân số trên 3 triệu người, mở ra những thời cơ, vận hội, động lực phát triển mới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định rõ, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần khắc phục như một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra; quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác quản lý nhà nước trên các mặt, lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng còn một số bất cập; sự chênh lệch về đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa giữa thành thị và nông thôn, nhất là với những địa bàn vùng núi, hải đảo còn lớn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các kết luận và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu để Đà Nẵng sớm gia nhập nhóm các thành phố có sức cạnh tranh toàn cầu; trở thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, dịch vụ du lịch, tài chính, công nghệ với hạ tầng hiện đại, đủ sức cạnh tranh cùng các thành phố lớn trong khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân, trụ cột tăng trưởng với sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương trong vùng và cả nước.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng bộ thành phố tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đảng bộ thành phố cần chủ động phát triển các mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng vươn lên, chăm lo tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Song song với đó, Đảng bộ thành phố cần tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm động lực phát triển, có sức lan tỏa trong vùng và cả nước.