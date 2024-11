Thượng nguồn mưa lớn, lũ trên các sông ở Huế có thể lên trên báo động 2

(VTC News) -

Tối 24/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế phát cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập lụt ở vùng thấp trũng, khả năng gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi, ven sông suối.

Cụ thể, hiện các vùng núi và thượng nguồn các sông lớn ở Thừa Thiên - Huế đang có mưa rất lớn. Lượng mưa đo được lúc 17h ngày 24/11 tại đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc) là 652,4mm; Hương Sơn (huyện Nam Đông) 246,8mm; thị trấn Khe Tre 220,8mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong các giờ tiếp theo tại các vùng núi của huyện Nam Đông và A Lưới tiếp tục mưa lớn. Mưa lớn trên thượng nguồn sẽ khiến mực nước tại các hồ chứa và thuỷ điện ở Thừa Thiên - Huế ở mức cao và phải tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du.

Trong đó, hồ Tả Trạch (hồ chứa lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã thực hiện điều tiết nước về hạ du từ lúc 10h ngày 24/11 với lưu lượng tăng dần khoảng từ 200-500 m3/s.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thừa Thiên - Huế cảnh báo nước sông Hương có khả năng sẽ lên trên báo động 2. (Ảnh minh họa)

Theo ghi nhận của PV VTC News tại TP Huế, các vùng hạ du sông Hương và sông Bồ hiện không có mưa. Tuy nhiên, việc mưa lớn trên thượng nguồn và các hồ chứa điều tiết nước về hạ du nên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo mực nước trên sông Hương lên cao trên báo động 2 (2 mét) và tràn đập đá; sông Bồ sẽ lên trên báo động 2 (3 mét).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các địa phương và người dân chủ động triển khai phương án phóng tránh; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo lũ để chủ động phòng tránh. Cấm tất cả mọi phương tiện và người lưu thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đến rất cao và các khu vực ngầm, tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt.

Đơn vị cũng đề nghị chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới cho người và phương tiện; sẵn sàng di dời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo phương châm "bốn tại chỗ".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 23/11 đến 19h ngày 24/11), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bạch Mã 713mm (Thừa Thiên Huế); Bà Nà 267mm (Đà Nẵng); Trà Dơn 320mm (Quảng Nam); Ba Điền 357mm (Quảng Ngãi); Ân Tường 215mm (Bình Định); Sông Hinh4 141mm (Phú Yên) …

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khoảng chiều tối và đêm 25/11, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ 26/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm cùng ngày, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.