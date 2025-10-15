Thực hư thông tin 'khách đâm tài xế chết trên xe' ở khu du lịch Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, cho biết vừa vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm người đăng tải thông tin không đúng sự thật.

Trước đó, ngày 14/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin có án mạng xảy ra tại bãi đỗ xe thuộc khu du lịch Bà Nà Hills.

Thông tin khách đâm tài xế tử vong là hoàn toàn bịa đặt. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, trên nhóm Hội lái xe Grab car Đà Nẵng, một tài khoản đăng hình ảnh bãi đỗ xe ô tô được cho là ở Bà Nà kèm thông tin: "Khách đâm tài xế chết trên xe...". Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thượng tá Trần Quang Minh - Trưởng Công an xã Bà Nà - xác nhận sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định không có vụ án, vụ việc nào xảy ra trên địa bàn như thông tin trên trang Facebook đề cập.

Công an xã đã làm việc với chủ tài khoản nói trên, buộc gỡ bài và đăng cải chính trên Hội lái xe Grap car Đà Nẵng.

Công an xã Bà Nà làm việc với người bịa đặt sự việc. (Ảnh: CA)

Công an xã Bà Nà khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu, độc.