Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp bền vững Việt Nam - UAE

Chiều 22/8, tại Tây Ninh, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam và UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long với Trung Đông – Châu Phi: Vai trò chiến lược của UAE”.

Tại Hội nghị , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết trong các năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng và đạt được những kết quả tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 15,21 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ (CK). Trong đó, xuất khẩu qua thị trường UAE trong 7 tháng đầu năm 2025: đạt 60,5 triệu USD, nhập khẩu 21,68 triệu USD và có 57 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ HALAL; toàn tỉnh có 48 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua UAE.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và UAE phát triển tốt đẹp. UAE cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và đã ký hiệp định hợp tác kinh tế (CEPA).

Ngoài ra, UEA còn đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông và Châu Phi.

Bộ Ngoại giao mong muốn Đại sứ Quán UAE tại Việt Nam và các doanh nghiệp UAE tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và tăng cường xuất nhập khẩu; phát triển ngành công nghiệp Halal để xuất khẩu sang thị trường UAE và Trung Đông.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam Bader Almatrooshi phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam Bader Almatrooshi đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định hai nền kinh tế có tính bổ sung lớn và triển vọng hợp tác rộng mở.

Hiện UAE và Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, với kim ngạch thương mại song phương tăng 50% trong năm 2024, đạt 12 tỷ USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) có hiệu lực. Hai bên đang tận dụng những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau xuất khẩu nông sản năng động của Việt Nam và mạng lưới thương mại toàn cầu của UAE, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong tăng trưởng xanh, nông nghiệp bền vững và chuỗi cung ứng bền vững.

Tại Hội nghị, các diễn giả trình bày các tham luận các về tiềm năng, cơ hội và giải pháp tăng cường hợp tác giữa Đồng bằng sông Cửu Long và UAE; Xu hướng nhập khẩu và nhu cầu thị trường tại UAE trong thời gian tới; Hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận Halal của Việt Nam và một số lưu ý cho doanh nghiệp; Trung Đông: Thị trường tiềm năng cho sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam.