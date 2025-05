Thừa 10kg, võ sĩ MMA Việt Nam bị yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 10/5, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) gửi công văn khiển trách và yêu cầu bồi thường đối với câu lạc bộ KPark Kickfit & Warrior Muay Club. CLB này là đơn vị đăng ký cho võ sĩ Nguyễn Công Dũng thi đấu trận MMA (võ thuật tổng hợp) hạng cân 65 kg của Lion Championship.

Trận đấu bị huỷ trước 1 ngày so với lịch dự kiến do Nguyễn Công Dũng không đáp ứng yêu cầu về cân nặng. Võ sĩ này thừa tới 10,2 kg so với giới hạn tối đa của hạng cân.

Liên đoàn MMA Việt Nam cho rằng sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị cũng như chất lượng chuyên môn của sự kiện (dự kiến diễn ra tối 10/5), làm gián đoạn tiến trình chung của giải đấu. VMMAF khiển trách CLB KPark Kickfit & Warrior Muay vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát và chuẩn bị thi đấu cho võ sĩ.

Võ sĩ Nguyễn Công Dũng

Ngoài ra, CLB chủ quản của Nguyễn Công Dũng cũng bị yêu cầu phải bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh, bao gồm tiền phạt do huỷ trận đấu và chi phí di chuyển, tiền khách sạn, bảo hiểm trận đấu. Tổng số tiền bồi thường theo yêu cầu của VMMAF là 11,6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, liên đoàn hỗ trợ võ sĩ Phạm Đức Thắng - đối thủ của Nguyễn Công Dũng - 5 triệu đồng. Phạm Đức Thắng (CLB Agoge) thực hiện cắt cân (giảm 15 kg) và chuẩn bị đầy đủ theo quy định của ban tổ chức. Tuy nhiên, anh không được thi đấu - đồng nghĩa với việc không nhận được tiền thưởng hay thù lao theo hợp đồng - do trận đấu bị huỷ.

Việc các võ sĩ không vượt qua buổi kiểm tra cân nặng sát trận đấu không phải hiếm. Tuy nhiên, thông thường những trường hợp như vậy chỉ chênh lệch không quá 1 kg so với tiêu chuẩn. Kỷ lục quá cân của UFC - giải đấu MMA danh giá hàng đầu thế giới - là khoảng 5 kg và đây cũng là trường hợp rất hiếm khi xảy ra.

Theo giải thích của Nguyễn Công Dũng, cân nặng của anh bình thường ở mức 83-85 kg. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, võ sĩ này thực hiện cắt cân nhưng không kịp, đồng thời cơ thể phản ứng dữ dội dẫn đến các triệu chứng sức khoẻ như đau tức ngực, khó thở, đau dạ dày... Điều này khiến anh không thể hoàn thành việc ép cân.