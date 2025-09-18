Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tài xế gây tai nạn làm 3 người chết ở Quảng Trị

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 167 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h50 ngày 17/9 tại khu vực chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), do xe tải biển số 37C-587.63 gây ra, làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men tốt nhất để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cần khẩn trương trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải đối với xe ô tô biển kiểm soát 37C-587.63, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng Công an cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện.

Thủ tướng quán triệt việc xử lý với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe và các cá nhân có liên quan để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.