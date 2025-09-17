Bắt tài xế lái xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị làm 12 người thương vong

(VTC News) -

Liên quan vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) làm 12 người thương vong, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ TP.HCM - tài xế lái xe tải trong vụ tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Công an công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng.(Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, Trần Minh Hoàng lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Trong số 9 nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch gồm Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào), chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (SN 1979, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

Làm việc với cơ quan Công an, tài xế Trần Minh Hoàng khai, trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe tải mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ. Tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao, mất lái, xe đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối. Xe chỉ dừng lại khi tông vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.