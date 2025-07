Thủ tướng yêu cầu phát động phong trào thi đua để tạo đội ngũ doanh nhân giỏi

(VTC News) -

Ngày 16/7, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 364 về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thủ tướng khẳng định, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng trong các tháng cuối năm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 12 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 28/6. (Ảnh: VGP)

Cụ thể, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước, dân tộc; thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của các bộ, ban, ngành địa phương trong năm 2025.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân, tôn vinh các nhân chứng lịch sử, người có công với nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

"Sau dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, với tinh thần kế thừa và phát huy các phong trào thi đua đã được triển khai, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tổ chức phát động phong trào thi đua mới nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo ra phong trào, khí thế phát triển doanh nghiệp, góp phần tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi của quốc gia và toàn cầu", thông báo nêu.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chào mừng Đại hội XIV của Đảng với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm, nỗ lực lớn nhất, tinh thần là vì nhân dân phục vụ để tạo khí thế, động lực mới, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc.

Trong đó, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ chủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu Ban Tổ chức Đại hội thực hiện tốt đề án tổ chức Đại hội đã được phê duyệt.

Các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức Đại hội thi đua các cấp bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào thanh niên tình nguyện chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào chỉnh trang, chăm sóc các công trình ghi công liệt sỹ đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp", mỗi nghĩa trang liệt sỹ là một vườn hoa để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, hoàn thành trước 31/8. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", hoàn thành trước 19/12.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng, phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các cơ quan, đơn vị mới hình thành sau sắp xếp, sáp nhập và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức buổi làm việc của Thủ tướng với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các nhà hoạt động nghệ thuật để bàn về việc phát động phong trào thi đua khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị cao về những điển hình tiên tiến, những "nhân chứng" của lịch sử cách mạng...

Việc này, theo Thủ tướng, góp phần triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí… nhằm thúc đẩy khí thế thi đua sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.