Thường trực Ban Bí thư thăm người dân TP Huế trong trận lũ lịch sử

(VTC News) -

Tại phường Thanh Thủy (TP Huế), Thường trực Ban Bí thư chia sẻ những khó khăn, thiệt hại và chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nhân dân TP Huế trong trận lụt lịch sử; đồng thời trao tặng TP Huế 1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tặng quà cho Nhân dân những nơi đến thăm.

Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo Thành ủy Huế đến thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ TP Huế.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của hệ thống chính trị, lực lượng Quân đội, Công an và Nhân dân TP Huế trong công tác cứu hộ, cứu trợ, giúp đỡ người dân vùng ngập sâu.

Ông yêu cầu TP Huế tập trung cao độ khắc phục hậu quả mưa lũ, coi tính mạng người dân là trên hết; khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân vùng nguy hiểm, không để ai bị cô lập hay thiếu thốn; bảo đảm nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm và chăm lo người yếu thế; đồng thời sớm khôi phục hạ tầng, trường học, cơ sở y tế; giữ vững an ninh, trật tự, phản bác thông tin sai lệch.

Bí thư Thành ủy Huế tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, giao các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cứu trợ, ổn định đời sống người dân.

Trước đó, ông Trần Cẩm Tú đến thăm Bệnh viện Trung ương Huế, một hộ gia đình chính sách bị ngập ở phường Thuận Hóa.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hỗ trợ 5 tỷ đồng cho người dân và lực lượng ứng trực của thành phố.