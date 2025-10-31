Lũ lịch sử ở Huế làm 12 người chết, mất tích, hơn 13.000 nhà còn ngập sâu

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện hầu hết các sông ở TP Huế giảm mạnh. Mực nước đo được tại sông Hương lúc 13h ngày 31/10 tại trạm Kim Long là 2,31 mét (lớn hơn báo động 2 khoảng 31cm); sông Bồ mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 3,11 mét (trên báo động 2 khoảng 11cm).

Tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố, nước cơ bản rút hết, người dân và lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để sớm trả lại hình hài của thành phố du lịch sau trận "đại hồng thuỷ" hơn 25 năm mới lặp lại.

Lũ rút để lại cảnh hoang tàn trên khắp TP Huế, lớp bùn dày còn đọng lại tại nhiều tuyến đường. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, tại một số vùng trũng ở các phường xã như Thanh Thuỷ; Quảng Điền; Phong Điền... còn ngập sâu. Ghi nhận tại Tổ 6 (phường Thanh Thuỷ, TP Huế) ngập sâu khoảng 50 - 70cm, nhiều nhà ngập tới cửa sổ, cô lập và không có điện.

Theo thống kê của UBND TP Huế, đến sáng 31/10, toàn thành phố còn 26/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,7 đến 1m, có nơi sâu hơn; 13.272 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,5m đến 1,2m. Trong đó một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như các xã, phường Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Phú Hồ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ tại địa phương.

Nước sông rút mạnh nhưng nhiều vùng trũng ở TP Huế vẫn còn bị ngập sâu, cô lập. (Ảnh: Huy Lê)

Tính đến thời điểm hiện tại, trận mưa lũ lịch sử ở TP Huế khiến ít nhất 10 người chết, 2 người bị mất tích, 1 người bị thương. Lực lượng cứu nạn cứu hộ và các đơn vị đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong lũ; chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người chết trong lũ.

Về giao thông, QL1A qua TP Huế đã thông tuyến trở lại. Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Km12+300 sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường gây tắc đường; đoạn từ Huế đi Nam Đông đã thông xe tạm thời; đoạn từ Nam Đông đi TP Đà Nẵng tắc giao thông, đang phân luồng đi theo hướng QL1 từ ngã ba La Sơn; cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn địa bàn TP Huế lưu thông bình thường.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Km313 đến Km372 đã thông xe; đoạn từ Km372 dến Km413 hiện đang tắc đường. QL49A từ trung tâm TP Huế đi A Lưới đã thông xe. Hệ thống đường tỉnh lộ một số đoạn vẫn đang ngập sâu, không đi lại được; hệ thống đường đô thị một số khu vực còn bị ngập vẫn đang rào chắn, cấm phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, đã hoàn tất khôi phục và cho thông tuyến đường sắt Bắc -Nam qua TP Huế sau 3 ngày bị ách tắc do mưa lũ. Các đoàn tàu đã được phép chạy trở lại với tốc độ hạn chế 5 km/h để bảo đảm an toàn trong giai đoạn đầu khai thác.

Đến nay trận mưa lũ lịch sử ở TP Huế khiến ít nhất 12 người chết, mất tích

Nhằm hỗ trợ khắc phục các công trình xung yếu, khẩn cấp, TP Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ 650 tỷ đồng để thực hiện các dự án di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. TP Huế còn đề nghị Thủ tướng quan tâm hỗ trợ xử lý khẩn cấp, nâng cấp sửa chữa các công trình giao thông, dân dụng, trường học, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, đê điều hư hỏng, xuống cấp do lũ, kè bờ biển với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng.