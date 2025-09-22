Siêu bão Ragasa thuộc loại 'cực mạnh', vượt qua cả Yagi

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, siêu bão Ragasa lúc 7h hôm nay 22/9 được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon) - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với gió duy trì 10 phút đạt 110 kts (tương đương 205 km/h), mạnh hơn một chút so với siêu bão Yagi năm 2024 (105 kts).

Lúc 7h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo khoảng tối nay, siêu bão Ragasa di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên khu vực biển này trong năm 2025. Sau đó, siêu bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ siêu bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông.

Siêu bão Ragasa được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh. (Nguồn: NCHMF)

Trong ngày 24/9, bão khả năng suy yếu. Đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Dự báo trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Như vậy, chỉ trong 1 tháng (từ 20/8 đến 21/9), Biển Đông đón 4 cơn bão gồm bão số 5 (Kajiki), bão số 6 (Nongfa), bão số 7 (Tapah), bão số 8 (Mitag) và tối nay siêu bão số 9 Ragasa sẽ đi vào khu vực biển này. Trong đó, cơn bão số 5 và số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, dự báo bão số 9 cũng đổ bổ đất liền Việt Nam.

Dự báo từ nay đến 20/10, Biển Đông khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ 1-2 cơn.

Cũng trong 1 tháng này, mưa diên rộng có thể xuất hiện, tập trung trong thời kỳ đầu tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, các tỉnh từ Nghệ An phía Bắc Khánh Hòa khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các khu vực khác nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Không khí lạnh khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9 nhưng cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.