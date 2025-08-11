Thủ tướng yêu cầu ban hành định mức biên chế các ngành, lĩnh vực trong tháng 8

(VTC News) -

Ngày 11/8, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 412 thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Nhằm nhanh chóng khắc phục các bất cập, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy tối đa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phối hợp với địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Các bộ, ngành có nhiệm vụ đôn đốc UBND các cấp khẩn trương ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở.

"Khẩn trương triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thông tin. Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức biên chế trong các ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật (nếu có) làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức", theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để tổ chức bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết nhằm cụ thể hóa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời hướng dẫn thống nhất những vấn đề vướng mắc phát sinh, khắc phục ngay tình trạng thiếu quy định pháp luật hoặc quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chưa rõ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập về thể chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng.

Các nhiệm vụ trên được Thủ tướng yêu cầu thực hiện trong tháng 8.

Thủ tướng lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, quy định chi tiết đối với những nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương bảo đảm địa phương có đủ thẩm quyền để thực hiện.

Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ cần tập trung hướng dẫn về thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực... cho cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm phù hợp về thẩm quyền của từng cấp.

Với các tỉnh, thành phố mới được sắp xếp trên cơ sở các đơn vị hành chính cũ, cần tính toán cơ chế hỗ trợ, điều hòa nguồn lực hợp lý; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các tỉnh, thành phố phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm trễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển đang được triển khai trên địa bàn (hoàn thành trước 31/12).

Thông báo kết luận nêu rõ, Chính phủ sẽ họp 2 tuần/lần để đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.