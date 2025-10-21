Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tuần qua (từ ngày 14-21/10), các bộ, ngành và địa phương ven biển trên cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, đạt kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU. Tình trạng tàu cá chưa được cấp phép và số lượng tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm; có 80% tàu cá cả nước cập nhập dữ liệu thông tin căn cước công dân của chủ tàu lên hệ thống...

Hiện cả nước có 80.598 tàu nhưng mới giảm 286 tàu không được cấp phép; vẫn còn 5.712 tàu chưa được cấp, số lượng tàu cá đã cấp phép tăng 1.116 tàu (tăng 16,3%) so với tuần trước.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU. Do đó, hàng tuần, các bộ, ngành phải báo cáo nghiêm túc hiệu quả công việc: "Không làm tốt trong 3 tuần, 4 tuần là phải có văn bản thông báo lại cho các cấp có thẩm quyền.

Cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị thì báo cáo với Bộ Chính trị; cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư là báo cáo với Ban Bí thư; cán bộ thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ.

Địa phương nào làm không tốt là Bí thư và Chủ tịch phải chịu xử lý nghiêm minh, theo đúng như Chỉ thị của Ban Bí thư. Cứ mạnh dạn làm, công khai, minh bạch làm, đừng sợ gì. Nghiêm túc đánh giá ai tốt ai xấu, đúng theo quy định 366 của Bộ Chính trị".

Thủ tướng đánh giá trong tuần qua, các bộ, ngành có những bước tiến tích cực nhưng chưa đột phá. Yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành phải theo dõi, đánh giá hàng tuần các bộ, ngành, địa phương; phải có báo cáo cụ thể trình Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, bám sát các Kết luận của Thủ tướng cũng như của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Kiểm điểm đánh giá, nêu rõ những việc làm tốt, chưa tốt, những công việc sắp tới trên tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; xử lý tích cực, dứt điểm vì sắp hết năm 2025.

Thủ tướng cho biết vừa ký ban hành Công điện số 198 về tháng cao điểm chống IUU và Quyết định số 2310 ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, do đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát Kế hoạch này để thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu trong tuần này, các địa phương phải hoàn thành việc cấp phép. Đến tuần tới nếu tàu cá không có phép thì địa phương, các lực lượng chức năng dứt khoát không cho ra khơi.

Tập đoàn Viettel, VNPT tích cực phải hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt thiết bị định vị VMS. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ các địa phương khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các cảng cá, cảng nào không đủ điều kiện thì phải hoàn thiện đủ điều kiện.

Về xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU, Thủ tướng đánh giá khoảng 6.000 tàu không đủ điều kiện vẫn hoạt động. Do đó yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp kiểm soát việc này và nhắc lại yêu cầu nếu không đủ điều kiện thì kiên quyết không cho hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải tuyên chiến với tình trạng khai thác IUU.

Từ nay đến khi đoàn kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC) vào thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu mục tiêu phải phát triển thủy sản ổn định, bền vững, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng của EC: "Quyết tâm tháo gỡ được thẻ vàng. Đây là danh dự, uy tín của đất nước, của dân tộc ta. Phát triển bằng được ngành thủy sản Việt Nam bằng đôi chân của mình. Phải giáo dục công dân không vi phạm pháp luật.

Mở đợt cao điểm về tuyên truyền rộng rãi trên toàn bộ hệ thống chính trị, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân. Các cơ quan truyền thông xây dựng chuyên mục 'Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU' 'phát triển thủy sản bền vững- gỡ thẻ vàng IUU' để tuyên truyền, vận động".

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập toàn bộ các công cụ kiểm soát, không để tàu cá ra biển mà không có kết nối với trung tâm VMS. Bộ Quốc phòng tiếp tục tuần tra ngăn chặn tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài; đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá, ngư dân trên các vùng biển, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Bộ Quốc phòng chủ trì, hoàn thiện quy chế phối hợp trên biển trước ngày 25/10/2025; chỉ đạo tập đoàn Viettel phối hợp với VNPT hoàn thiện hệ thống kết nối dữ liệu giám sát tàu cá, đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo mất kết nối VMS, hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Bộ Công an tập trung điều tra, truy tố, xét xử những vụ án IUU, nhất là đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới; phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai VNeID quản lý ngư dân, tàu cá; tiếp tục khởi tố các vụ án liên quan IUU.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đối thoại kỹ lưỡng, cung cấp nội dung hàng tuần cho Đoàn công tác EC; chủ động làm việc với Malaysia về các vụ việc liên quan IUU.

Bộ Tư pháp ngay tuần này trình Chính phủ ban hành nghị định mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi khai thác IUU. Các địa phương ven biển nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ đạo, chỉ thị của Trung ương, phân công trách nhiệm rõ ràng; xử lý dứt điểm các vụ việc bị ngắt kết nối VMS.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải làm tốt công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân; ngân hàng phải hỗ trợ vốn tín dụng cho việc này. Các cơ quan thanh tra cấp tỉnh, thành phố phải vào cuộc, tỉnh nào làm không tốt thì Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra chuyên đề; các tỉnh tổ chức các đoàn thanh tra xuống địa phương làm rõ, xử lý trách nhiệm cá nhân.