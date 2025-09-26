Khởi công 2 dự án 182.000 tỷ đồng tại Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 26/9, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị đại biểu nhấn nút khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hải Phòng là một trong những thành phố đi đầu trong sự đổi mới sáng tạo. Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc liên tục giữ nhịp tăng trưởng 2 con số trong thập kỷ vừa qua. Hải Phòng cũng tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

“Hôm nay, Hải Phòng khởi công 2 dự án có ý nghĩa rất quan trọng. Dự án về Khu công nghiệp, chúng ta đang tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đang đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, tăng trưởng tuần hoàn và tăng trưởng sáng tạo. Đây là thay đổi rất căn bản.

Bây giờ phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển, để thúc đẩy quá trình phát triển của chúng ta nhanh, bền vững, đồng thời tạo cơ hội, tạo điều kiện để phát triển đất nước độc lập, tự chủ và chủ động chiến lược”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, trong 2 dự án này đều có mục tiêu góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài bây giờ xác định là không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá, mọi cách mà thu hút có chọn lọc.

“Tôi rất mong chúng ta đầu tư chọn lọc, là đầu tư làm sao có công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ, có đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào quản trị quốc gia. Thứ 2 là phát triển năng lượng xanh, đây là xu thế không thể đảo ngược được”, Thủ tướng kỳ vọng.

Thủ tướng cũng giao các bộ, các ngành tiếp tục hỗ trợ Hải Phòng và doanh nghiệp để đầu tư thành công 2 dự án này. Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tạo điều kiện, tạo cơ hội, giải quyết các thủ tục cần thiết khác nhanh, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

"Tôi rất mong các cơ quan của Chính phủ đã nói là làm, đã hứa là thực hiện. Tinh thần là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Hải Phòng cũng tinh thần như vậy.

Vingroup làm sao thúc đẩy tiến độ nhanh hơn nhưng đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn, kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tạo nhiều công ăn việc làm có chất lượng cao cho Hải Phòng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

KCN Tân Trào có diện tích gần 227 ha, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án có diện tích gần 227 ha, tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương.

KCN Tân Trào dự kiến hoàn thành vào quý II/2030 với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Nhà máy LNG có diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong KCN Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn KCN Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW), đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thạch như: than đá, dầu mỏ.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: Đây là 2 công trình quan trọng có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025‑2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đây cũng là kết quả cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị thành phố, nhằm hiện thực hóa bộ tứ chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn; tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng mới, đồng thời cũng là kết quả quan trọng đạt được từ Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố vào ngày 15/7 vừa qua”, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.